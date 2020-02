23. kolejka Ekstraklasy: Legia ucieka rywalom

Od piątku do niedzieli rozgrywane są mecze 23. kolejki Ekstraklasy. W sobotę Legia rozbiła Jagiellonię aż 4-0. Grad goli w Gdyni, gdzie Arka odwróciła losy meczu wygrywając 3-2 z Rakowem, a wieczorem Piast pokonał Cracovię. W piątek ŁKS zremisował z Pogonią, a Śląsk pokonał Górnika. Te wyniki pozwoliły "Wojskowym" odskoczyć Cracovii na trzy i Pogoni na pięć punktów. W niedzielę Lech zagra przy Bułgarskiej z Lechią. Ponadto czeka nas ważny dla układu dolnej części tabeli mecz pomiędzy Wisłą Kraków i Koroną. 23. kolejka: ŁKS Łódź 0-0 Pogoń Szczecin Śląsk Wrocław 2-1 Górnik Zabrze Arka Gdynia 3-2 Raków Częstochowa Legia Warszawa 4-0 Jagiellonia Białystok Piast Gliwice 1-0 Cracovia Niedziela 23.02. godz. 12:30 Wisła Płock - Zagłębie Lubin (C+ Sport) godz. 15:00 Wisła Kraków - Korona Kielce (C+ Sport) godz. 17:30 Lech Poznań - Lechia Gdańsk (C+) Aktualna tabela Ekstraklasy Terminarz i wyniki Ekstraklasy Klasyfikacja strzelców

