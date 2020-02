Legia Warszawa 14-3 Rokola Otwock Wielki

W meczu 15. kolejki II ligi futsalu rozegranym w hali OSiR Włochy Legia Warszawa wygrała Rokolą Otwock Wielki 14-3. Tym samym legioniści wrócili na pierwsze miejsce w ligowej tabeli. Legia ma na swoim koncie 24 punkty w dziewięciu meczach (8-0-1). W związku z wieloma kontuzjami w drużynie, w tym kontuzjami dwóch bramkarzy, Legia przed tym spotkaniem pozyskała doświadczonego golkipera Pawła Sobolewskiego, który ma na swoim koncie 20 występów w reprezentacji Polski oraz wiele meczów rozegranych na poziomie ekstraklasy i I ligi. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają już w najbliższy wtorek o 20:00 w Podkowie Leśnej z miejscowym Podkowa Teqball Club, a następnie w czwartek o 20:00 w hali OSiR Włochy nasz zespół podejmować będzie Drukarza Warszawa. II liga: Legia Warszawa 14-3 (8-0) Rokola Otwock Wielki 1-0 - 3' Krzysztof Jarosz (as. Mariusz Milewski) 2-0 - 3' Łukasz Krupnik 3-0 - 6' Mariusz Milewski (as. Adam Grzyb) 4-0 - 9' Kamil Hernik 5-0 - 10' Paweł Tarnowski 6-0 - 11' Adam Grzyb 7-0 - 14' Łukasz Krupnik 8-0 - 20' Paweł Tarnowski 9-0 - 26' Dominik Skorża 10-0 - 29' Mateusz Gliński 11-0 - 29' Mateusz Gliński 11-1 - 30' Arkadiusz Zapaśnik 11-2 - 32' Marcin Raszka 12-2 - 35' Adam Grzyb 13-2 - 36' Mariusz Milewski 14-2 - 37' Mateusz Gliński 14-3 - 39' Jakub Piotrowicz

Difens - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Szacunek dla gniazdowego! odpowiedz

