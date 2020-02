Wyniki legionistów w Wielkim Pucharze Kaczawy

Zawodnicy Legii w ostatni weekend wzięli udział w zawodach Wielkiego Pucharu Kaczawy w Złotoryi. Tomasz Bartnik, który w najbliższych dniach startować będzie na Mistrzostwach Europy we Wrocławiu, zajął pierwsze i drugie miejsce w konkurencji karabinu pneumatycznego. W mixie karabinowym, Bartnik wraz z Anetą Stankiewicz (Zawisza), zajęli miejsce pierwsze. Tomasz Sobol w pistolecie pneumatycznym juniorów, zajął miejsce czwarte oraz drugie. Maciej Wojtasiak w Kpn60 dwukrotnie zajął miejsce czwarte. Katarzyna Klepacz była czwarta i trzecia w kolejnych startach Ppn60. W Ppn60 juniorek Natalia Wnęk uplasowała się na miejscach 6 i 8. Super Finał w pistolecie na 5. miejscu zakończyła Katarzyna Klepacz, Tomasz Sobol był ósmy. W konkurencji karabinowej 5. miejsce zajął Tomasz Bartnik, a Maciej Wojtasiak 6.

