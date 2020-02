NSŚ: Europejskie puchary 2019/20 (15)

Piątek, 21 lutego 2020 r. 16:50 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Za nami pierwsze w tym roku spotkania Ligi Mistrzów i Europy. W Glasgow, na Ibrox Park pojawiła się prezentacja zawierająca herb Legii. To Rangersi na meczu z Bragą zaprezentowali choreografię przedstawiającą rozbite herby klubów, które ich piłkarze dotychczas wyeliminowali. Fani Eintrachtu Frankfurt nie uginają się przed karami ze strony UEFA i na meczu z RB Salzburg zaprezentowali transparenty "Fuck UEFA!" oraz "Fuck RB".



Oprawę w postaci kartoniady i malowanego transparentu przygotowali fani Atletico Madryt. Choreografie przygotowali również kibice FC Kopenhaga (kartoniada oraz transparenty "Copenhagen: No place for luck"), Borussii Dortmund (kartoniada na dwóch trybunach) i CRF Cluj (kartoniada). Inter odpalił trochę pirotechniki na wyjazdowym meczu w Bułgarii. Malowana prezentacja Łudogorca Razgrad nie ma nic wspólnego z tamtejszym ruchem kibicowskim - bułgarski klub zlecił wykonanie sektorówki odpowiedniej firmie.



Atletico Madryt na meczu z Liverpoolem:







Borussia Dortmund na meczu z PSG:











PSG na wyjazdowym meczu z Borussią Dortmund:





Rangers na meczu z Bragą:





Eintracht Frankfurt na meczu z RB Salzburg:











Ajax Amsterdam na wyjazdowym meczu z Getafe:





Łudogorec Razgrad na meczu z Interem Mediolan:





Inter Mediolan na wyjazdowym meczu z Łudogorcem Razgrad:











FC Kopenhaga na meczu z Celtikiem:







Celtic Glasgow na wyjazdowym meczu z FC Kopenhaga:





Atalanta Bergamo na meczu z Valencią (w Mediolanie):





FC Basel na wyjazdowym meczu z APOEL-em Nikozja:





LASK Linz na wyjazdowym meczu z AZ Alkmaar (w Hadze):





Malmo FF na wyjazdowym meczu z VfL Wolfsburg:





Espanyol Barcelona na wyjazdowym meczu z Wolverhampton:





AS Roma na meczu z Gent:





Bayer Leverkusen na meczu z FC Porto:





FC Porto na wyjazdowym meczu z Bayerem Leverkusen:





Olympiakos Pireus na meczu z Arsenalem:





CFR Cluj na meczu z Sevillą: