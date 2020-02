Zapowiedź meczu

Do trzech razy sztuka

Sobota, 22 lutego 2020 r. 07:00 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W sobotę Legia Warszawa podejmie Jagiellonię Białystok w spotkaniu 23. kolejki Ekstraklasy. Gospodarze będą chcieli zrehabilitować się przed własną publicznością za niedawny remis z Rakowem Częstochowa, natomiast goście z Podlasia przyjadą po pierwszy komplet punktów w rundzie wiosennej. Legia nie wygrała z Jagiellonią od dwóch meczów. We wrześniu ubiegłego roku w Białymstoku padł remis 0-0, a w maju na tym samym stadionie wygrali gospodarze.



Legioniści po zimowej przerwie zdobyli jak na razie cztery punkty. Najpierw pokonali ŁKS Łódź, a tydzień temu zremisowali na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. Przed starciem z beniaminkiem można było oczekiwać wywalczenia kompletu "oczek", ale gospodarze postawili tego dnia twarde warunki. Piłkarze Legii nie ustrzegli się również błędów w obronie, co w efekcie sprawiło, że zespoły podzieliły się punktami. Gole dla "Wojskowych" zdobyli ci, na których od dłuższego czasu mogą liczyć kibice. Jose Kante w siedmiu ostatnich meczach strzelił sześć goli, a Luquinhas w większości ostatnich spotkań spisuje się co najmniej dobrze.



Za główną przyczynę niekorzystnego wyniku z Rakowem można winić niefrasobliwość i niską koncentracją zawodników gości. Dwukrotnie sfaulowali oni przeciwnika w obrębie własnej szesnastki i tylko nonszalanckie zachowanie Daniela Bartla sprawiło, że częstochowianie dwukrotnie z jedenastego metra nie zdobyli bramki.



Na wtorkowym otwartym treningu dla mediów nie pojawił się Igor Lewczuk. Indywidualnie ćwiczyła dwójka lewych obrońców - Michał Karbownik oraz Luis Rocha. Na debiut czeka Tomas Pekhart. Mecz przeciwko Rakowowi Czech przesiedział na ławce rezerwowych. Niewykluczone, że Aleksandar Vuković w sobotę da szansę napastnikowi pokazać swoje umiejętności na placu gry, ale raczej nie od pierwszej minuty.



Forma: Raków (2-2), ŁKS Łódź (3-1), Wisła Płock (1-1), Kajrat Ałmaty (2-0), Kajrat Ałmaty (0-1)



Jeśli chodzi o sprawy kadrowe to w Jagiellonii zimą działo się całkiem sporo. Przede wszystkim z posadą trenera pożegnał się Ireneusz Mamrot, którego zastąpił Bułgar Iwajło Petew. Ostatnio prowadził on Al Qadisiyah, a wcześniej m.in. Omonię Nikozja i Dinamo Zagrzeb. Jego przyjście do Polski jest jednak zaskoczeniem, ponieważ największe sukcesy trenerskie Petew osiągał niemal dziesięć lat temu, kiedy z Ludogorcem Razgrad sięgnął dwa razy po mistrzostwo Bułgarii i puchar tego kraju.



Ponadto władze drużyny poczyniły sporo transferów. Przede wszystkim sprzedano Guilherme oraz Patryka Klimalę, którzy byli podstawowymi zawodnikami zespołu. W ich miejsce sprowadzono Bogdana Tiru i Jakova Puljicia i trudno wyrokować czy będą to zmiany na plus. Ten drugi trafił do Polski z HNK Rijeki, w której jego najlepszym sezonem był ten poprzedni, gdy zdobył 16 bramek w 29 ligowych meczach. W rundzie jesiennej obecnych rozgrywek nie był już jednak skuteczny - w ośmiu kolejkach ani razu nie wpisał się na listę strzelców. Ponadto Jagiellonia sprowadziła dwóch polskich pomocników ogranych na boiskach Ekstraklasy. Pierwszym jest Ariel Borysiuk, który ostatnio grał w Sheriffie Tiraspol, a drugim Maciej Makuszewski z Lecha Poznań. Makuszewski wrócił tym samym do drużyny, w której zadebiutował w najwyższej klasie rozgrywkowej w naszym kraju.



Wiele zmian nie wpłynęło jak na razie zbyt dobrze na klub z Białegostoku. Po przerwie zimowej Jagiellonia rozegrała dwa mecze, w których zdobyła tylko jeden punkt, remisując bezbramkowo z Koroną Kielce. Tydzień wcześniej najbliższy rywal Legii przegrał natomiast aż 0-3 z Wisłą Kraków.



Forma: Korona (0-0), Wisła Kraków (0-3), Radomiak (3-5), Arsenał Tuła (1-1), FK Sebail (0-1)



Spotkanie Legii z Jagiellonią rozpocznie się w sobotę o godzinie 17:30. Bezpośrednią transmisję z tego spotkania przeprowadzą stacje Canal+ Sport i TVP Sport. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!, a także czytania wszystkich materiałów pomeczowych.



Transmisja TV:

Canal+ Sport, TVP Sport