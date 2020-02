Lewczuk przedłużył kontrakt z Legią

Igor Lewczuk przedłużył kontrakt z Legia do 30 czerwca 2021 roku - czytamy na oficjalnej stronie stołecznego klubu. W tym sezonie obrońca rozegrał 25 meczów, w których strzelił jednego gola. W ciągu całej swojej kariery 34-latek zagrał dla Legii w 110 spotkaniach. Igor Lewczuk trafił do Legii w czerwcu ubiegłego roku z Girondins Bordeaux. - Wracając do Warszawy miałem świadomość, że wiele osób mogło zwątpić w ten ruch, ale swoją pracą i zaangażowaniem chciałem udowodnić, że jestem w stanie pomóc drużynie walczyć o najwyższe cele. Tym bardziej cieszę się, że zostanę w Legii o kolejny rok dłużej. To zaufanie, to dla mnie dodatkowa motywacja, żeby stale się rozwijać i razem z zespołem sięgać po kolejne tytuły - mówi Igor Lewczuk. - Od momentu podpisania kontraktu Igor został ważną częścią naszego zespołu. Każdego dnia pokazuje swoje zaangażowanie, profesjonalizm i doświadczenie, z czego wielu innych naszych piłkarzy może korzystać i czerpać. Cieszę się, że Igor zostanie z nami kolejny rok. Wiem, że to odpowiedzialna osoba, z którą możemy w pełni poświęcić się realizacji celów klubu – mówi dyrektor sportowy Legii Warszawa Radosław Kucharski.

Arek - 10 godzin temu, *.tpnet.pl Jeszcze o rok, bardzo dobrze. TO teraz Karbo! odpowiedz

go ( L ) den - 11 godzin temu, *.tpnet.pl Tak z innej parafii to właśnie Ludogorets dostał smary z Interem u siebie i szansę na awans ma nikłe...może coś się ruszy w temacie Świerczoka...oby odpowiedz

Narzekacze na wszystko!) i wszystko jasne !! - 11 godzin temu, *.virginm.net Krótka historia

W ostatnich 9 sezonach Legia zdobyła 11 trofeów pomijając ostatni sezon było dobrze lub bardzo dobrze ! I co by nie mówić są to sukcesy ludzi którzy odpowiadają za wszystko co przyczyniło się do tych sukcesów (nawet te nieszczęsne transfery ) które wiecznie krytykujecie a mimo to sukcesy są !!! Jestem ciekaw jakie decyzje podejmujecie płaczki i czy to są same dobre decyzje i jakie macie z tego profity ?! Zakładam ( słusznie tak sądzę !!) Równać się z tymi osiągnięciami nie możecie . pozdrawiam odpowiedz

Szymon - 13 minut temu, *.t-mobile.pl @Narzekacze na wszystko!) i wszystko jasne !!: a co z tymi sukcesami w walce o trofea na podwórku europejskim w ostatnich dwóch czy trzech lat. A na poważnie widać w konfrontacji z tuzami Luksemburga czy innych nacji co nasze trofea są warte. Duże wielkie g. odpowiedz

Pawel - 12 godzin temu, *.orange.pl akurat w dwoch ostatnich meczach to taki jakis rozkojarzony byl... Ale ogolnie to solidny!! odpowiedz

grzesiek - 13 godzin temu, *.centertel.pl Trzebalo z nim przedluzyc bo niby kto mialby grac w srodku jak remy ma wyjechane a wieteska to lepszy napastnik niz obronca drugi rzezniczak odpowiedz

Mateusz z Gór - 12 godzin temu, *.inetia.pl @grzesiek:



Rzeźniczak nigdy nie był dobrym napastnikiem, a Wieteska z każdą rundą jest coraz słabszy w grze do przodu, bo w Legii tego wcale nie trenuje, a w Górniku robił rajdy z pod własnego pola karnego do bramki rywala. odpowiedz

S - 14 godzin temu, *.centertel.pl Może git,może nie git...……..trochę w innm temacie.Kochana redakcjo z całym szacunkiem ale dzisiaj Naszemu KRÓLOWI ARTUROWI pierdykło piękne "40" a na stronie cisza...…..ARTUR NAJLEPSZEGO......bo JESTEŚ NAJ(L)EPSZY!!!!! odpowiedz

dejne3 - 12 godzin temu, *.plus.pl @S: Tak właśnie Król Artur kończy 40 lat 100% racji.Nie wypowiadam się o formie piłkarzy ale Igor mimo wszystko najlepszą formę ma za sobą a dzięki Stanisławowi Czerczesowa który kazał mu uwierzyć w siebie ,ale mimo wszystko to juź jego emerytura w Legìi odpowiedz

zadowolony - 14 godzin temu, *.tpnet.pl Bardzo dobra decyzja klubu. W zespole muszą byc mlodzi, perspektywiczni zawodnicy ale rowniez starsi i doswiadczeni. Wiadomo, ze Astiz juz odejdzie to Igor jest niezbedny, tym bardziej, ze gra w wyjsciowym skladzie. Prawda, ze jak na chwile obecną formą nie imponuje, ale w pilke grac potrafi i mozliwe, ze juz wkrotce bedzie wiodaca postacia obrony Legii. Zdrowia Igor i sukcesow. odpowiedz

Sputnik 44 - 14 godzin temu, *.cyfrowypolsat.pl Teraz Karbownik koniecznie zanim nam Piekario go gdzieś za bezcen opchnie!!! odpowiedz

Prazanin - 14 godzin temu, *.play-internet.pl a Praszelik ? odpowiedz

Po(L)ubiony - 14 godzin temu, *.chello.pl To już obłęd! odpowiedz

Vuko - 14 godzin temu, *.tpnet.pl Dziadek ile ma lat? odpowiedz

PND - 14 godzin temu, *.chello.pl Czy leci z nami pilot? odpowiedz

Darek - 14 godzin temu, *.t-ipconnect.de To ten Lewczuk co statystowal przy golu Musiolika w ostatnim meczu z Rakowem?Brawo klub.Jeszcze przedłużcie z Astizem i wracamy do europy. odpowiedz

Balde - 13 godzin temu, *.178.78 @Darek :

Tak, ten sam. Idąc dalej Twoim tropem rozumowania, połowie drużyny trzeba zaproponować rozwiązanie kontraktu po Bełchatowie. Majecki powinien właśnie wysiadać w Monaco, bo podał do przeciwnika. Rosołek do B klasy bo niczego nie pokazał. To samo Wszołek, Veso i reszta. odpowiedz

Darek - 29 minut temu, *.t-ipconnect.de @Balde: Podoba mi się Twój trop rozumowania.Właśnie po to trzeba wymienić pół drużyny by nie remisować z Rakowem i by po latach wrócić do europy. odpowiedz

MAKEN - 15 godzin temu, *.252.3 Sensacja na wagę Mistrzostwa. Za chwilę stracimy Kante. O tym jakoś cisza. odpowiedz

Andreas - 15 godzin temu, *.play-internet.pl Myślę że to raczej pod kątem akademii piłkarskiej Legii chca czlowieka zatrzymać. Para Lewczuk Jędrzejczyk na boisku na dziś wygląda średnio odpowiedz

Tylko Legia - 15 godzin temu, *.com.pl Super zamiast młodych nadal będzie grał emeryt - wolny ,słabo kryjący , beznadziejny w grze głową w sumie grajek na poziom A-KLASOWY.,A jeżeli z drugim weteranem (Jędza) będą nadal grac w tej drużynie to MISTRZOSTWO do zobaczenia w przyszłości !!! Zacznijcie w końcu stawiać na młodych bez strachu-przykład Michał Karbownik.Panowie obrońcy p.Lewczuk, p.Jędrzejczyk do roboty(nosić sprzęt pozostały po treningu,czyścić buty KARBO) a nie do składu. odpowiedz

WETERAN - 12 godzin temu, *.chello.pl @Tylko Legia : Tobie się piłka nożna pomyliła z "szansą na sukces". Karbownik jest świetnym przykładem: pęd do ataku i błędy w obronie. odpowiedz

majusL@legionista.com - 15 godzin temu, *.214.250 brawo Klub. fajnie !!! doświadczony profesjonalista - bardzo dobry ruch. powodzenia Igor !! odpowiedz

WETERAN - 15 godzin temu, *.chello.pl Dobry pomysł. odpowiedz

Pablo777 - 15 godzin temu, *.orange.pl No i fajnie! Lecimy dalej! :) odpowiedz

Servilius - 15 godzin temu, *.plus.pl Bardzo dobrze! odpowiedz

Bebech - 15 godzin temu, *.orange.pl No i git. odpowiedz

