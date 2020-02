Konferencja przedmeczowa

Vuković: O każdy punkt trzeba mocno walczyć

Piątek, 21 lutego 2020 r. 17:59 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Przeanalizowaliśmy ostatni mecz i jest wiele do poprawy w grze obronnej, ale w ataku też można robić pewne rzeczy lepiej. Przytrafiło nam się więcej błędów indywidualny niż zazwyczaj, ale było też sporo dobrych fragmentów. Musimy zrobić tak, by te dobre fragmenty zdecydowanie przeważały i żebyśmy jak najszybciej złapali rytm. To na pewno nastąpi - oczywiście zakładając, że nie pojawią jakieś rzeczy dla nas nie do końca fajne, bo wtedy można się przeliczyć. Wiemy, że czas w tej kwestii jest po naszej stronie i z meczu na mecz będzie wyglądało lepiej - mówi Aleksandar Vuković przed meczem z Jagiellonią.



- Teraz jednak nie możemy schodzić poniżej pewnego poziomu i punktować. W najbliższych meczach właśnie punkty będą najważniejsze. W sobotę musimy zrobić wszytko, by je zdobyć i nie musi to być wynik robiący wrażenie. Jeżeli będziemy mieli siedem punktów po trzech spotkaniach, to będziemy mogli mówić o bardzo dobrym początku. Na tym nam przede wszystkim zależy, bo do rozegrania jest 15 spotkań w krótkim okresie. O każdy punkt trzeba mocno walczyć. Uważam, że ten punkt z Rakowem może mieć po czasie swoją wartość.



- Chcielibyśmy mieć Artura Jędrzejczyka do dyspozycji Nigdy nie jest komfortową sytuacją, gdy kapitan nie może zagrać. Mamy jednak zawodników, którzy czekają na swoją szansę. W szczególności gotowy do gry jest Mateusz Wieteska. Już wcześniej dużo zrobił, żeby znajdować się w "jedenastce". Takie jest jednak życie piłkarza i rywalizacja w drużynie, że czasami ktoś nie może grać pomimo dobrej dyspozycji. Jutro dostanie prawdopodobnie szansę. Liczę na to, że udowodni to, co jest dla mnie oczywiste, czyli że można na niego stawiać.



- Cieszę się, że bardzo wielu kibiców znowu usiądzie na trybunach. Będziemy mieli dobre wsparcie, tak jak na meczu z ŁKS-em. To dla nas bardzo istotne. Każdy z nas jest świadomy tego, że wchodzimy w fazę, w której musimy być w pełnej gotowości i całymi siłami walczyć o swoje. Będąc w Legii mamy powody, by być najbardziej zdeterminowanymi ze wszystkich. Tego oczekuję od drużyny i wierzę we wsparcie z trybun.



Czy Kante zostanie?



- W kwestii transferów trzeba uważać z jakimikolwiek deklaracjami. Z tego co mi wiadomo, nie ma tematu zmiany klubu przez Jose Kante. Widzę z jego strony dużą chęć, żeby tu być i pełnić swoją rolę. Wiadomo, że czasami pojawiają się niespodziewane kwestie, dlatego nie pokuszę się o jakiekolwiek deklaracje. Na ten moment zarówno klub i Kante są zdeterminowani, aby dalej był w drużynie ważnym zawodnikiem w tej rundzie.



Szansa dla Stolarskiego? Debiut Perkharta?



- Cieszymy się z szerokiej kadry jaką mamy i z wartościowych zawodników na ławce. Oni w tej chwili grają mniej, ale mamy świadomość, że szybko przyjdzie moment, w którym trzeba będzie na takich ludzi postawić. Każdy z nich musi więc przebierać nogami i być gotowy, by wykorzystać szansę, gdy ją otrzyma. A czy w przypadku "Stolara" to nastąpi jutro? Zobaczymy.



- Perkhart jest w kadrze meczowej. Możliwe, że jutro wystąpi, ale nie mówię, że na pewno.



- Lewczuk i Karbownik w środę trenowali indywidualnie, a wczoraj już z zespołem. Na tę chwilę wszystko wydaje się być w porządku. Mam nadzieję, że będą do naszej dyspozycji.



Nowa Jagiellonia



- Jeszcze jest za wcześnie, by charakteryzować Jagiellonię pod wodzą nowego trenera. Mają za sobą dopiero dwa mecze. Na pewno jest to drużyna, którą stać na więcej, niż pokazała w dwóch pierwszych spotkaniach. W sobotę będą chcieli naprawiać swoją sytuację, ale my mamy swoje cele i to jest dla nas najważniejsze. Dla nas liczy się gra o trzy punkty. Doceniamy Jagiellonię, bo to drużyna, która w ostatnich latach potrafiła się bić o mistrzostwo. Wprawdzie trochę się tam zmieniło, ale nadal jest dużo jakości.



18 drużyn w Ekstraklasie



- Czy reforma Ekstraklasy coś wniesie? Nie mam pojęcia. Nie zastanawiałem się nad tym. Co chwila szuka się nowych rozwiązań. Są ludzie, którzy byli pewni, że znaleźli formułę. Teraz jest inna formuła... Szukajmy, aż znajdziemy.