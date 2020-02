Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok przeprowadzą stacja Canal+ Sport i TVP Sport. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu.

LGZ - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Na to czekalismy LEGIO i mamy nadzieje ze ciag dalszy nastapi !!! odpowiedz

ZGL - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Tak ma grac LEGIA a nawet jeszcze lepiej a rywal ktory przyjezdza zeby wiedzial co go czeka !!! odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Tak gra Legia Aleksandra Vukovicia.



Vuko pinokio? To ja lubie pinokia !



Aleksandar Vuković !!!! Brawo. odpowiedz

Kotek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl jaga słaba jak widzew....Hej Legia gooollll... odpowiedz

:) - 4 godziny temu, *.chello.pl Na którym kanale macie tvp sport? odpowiedz

miroL - 4 godziny temu, *.nextgentel.com Ludzie, ma ktos link do jakiegos streama. jestem za granica i mam tylko net... poratujcie odpowiedz

Po(L)ubiony - 4 godziny temu, *.chello.pl Gdy słyszę - 'Vesovic" - chwytam za rewolwer. odpowiedz

snajper - 4 godziny temu, *.sl-net.pl @Po(L)ubiony: postrzelane? odpowiedz

Luki - 4 godziny temu, *.sky.com Ma ktoś linka na UK? odpowiedz

BSN - 4 godziny temu, *.128.231 @Luki :

hejo.tv odpowiedz

eR - 5 godzin temu, *.254.14 Tylko zwycięstwo!!!!!! odpowiedz

... - 5 godzin temu, *.master.pl Legia 1 Jaga 2 odpowiedz

Pewne - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Gruby: Legia 1 Jagiellonia Białystok 3 odpowiedz

(L) - 5 godzin temu, *.chello.pl Sam pobiegaj

Legia - Jaga 3:1 odpowiedz

vuko OUT - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Legia-jagiel 1:1 odpowiedz

