Konferencja pomeczowa

Vuković: Tak trzeba grać zawsze

Sobota, 22 lutego 2020 r. 20:07 Tomek Janus, źródło: Legionisci.com

Aleksandar Vuković (trener Legii): Bardzo ważne zwycięstwo. Przed meczem mówiłem, że nasz priorytet to trzy punkty. Mniej ważny był styl. Ale dziś i styl mógł się podobać. To było dobre i widowiskowe spotkanie na naszym stadionie. Zasłużyliśmy na tyle goli, bo od początku byliśmy zmobilizowani i skoncentrowani. Tak powinniśmy grać też i w kolejnych meczach. Sama dzisiejsza wygrana to tylko jeden z wielu kroków.



Na ławce usiadł dziś Andre Martins. Jest to gracz zagrożony żółtymi kartkami i pauzą w meczu z Cracovią. Fajnie, że debiut z golem miał Tomas Pekhart. Wiem, że nie jest łatwo z dobrej strony pokazać się, wchodząc pod koniec spotkania. Wiadomo, że przy wysokim prowadzeniu reszta drużyny już tak nie pędzi do przodu. Tym bardziej miło, że wykorzystał sytuację. Drobny problem z mięśniem ma Igor Lewczuk. Sygnalizował, że potrzebuje zmianę. Już przed meczem wiedziałem, że on zaciska zęby i gra dla drużyny.



Nie oceniam czy Jagiellonia to nasz najsłabszy rywal w tym roku. Ekstraklasa uczy, że tu każdy może zaskoczyć każdego. Każdy rywal jest bardzo trudny.