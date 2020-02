Konferencja pomeczowa

Petew: Z taką postawą nie da się wygrywać

Sobota, 22 lutego 2020 r. 19:51 Tomek Janus, źródło: Legionisci.com

Iwajło Petew (trener Jagiellonii): Gratuluję Legii wygranej. Co do naszej gry – z taką postawą nie da się wygrywać na wyjazdach. Pierwszy raz w mojej karierze stykam się z sytuacją, że tracimy gole w tak kuriozalny sposób. Moja drużyna ma dwie twarze – jedną na wyjeździe, a drugą w meczach u siebie.



Będę rozmawiał z moimi zawodnikami. Nie powiem tego, co usłyszeli ode mnie w szatni. Na pewno dowiedzą się, że po raz ostati chcę widzieć drużynę, która gra na takim poziomie. Byliśmy słabsi od Legii we wszystkich elementach. Tak nie da się wygrać. Tym bardzej, że Legia ma klasowych piłkarzy, którzy od razu wykorzystują nasze błędy. Nie zmienia to jednak faktu, że legioniści byli od nas po prostu lepsi.