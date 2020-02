Warszawska twierdza!

Sędziowie

Główny: Mariusz Złotek

Asystent: Radosław Siejka

Asystent: Michał Gajda

Techniczny: Wojciech Myć



Matt - 33 minuty temu, *.132.229 do wielu tutaj:

Kante nigdy nie był gorszy od Niezgody. odpowiedz

Twardy Legiunia - 35 minut temu, *.plus.pl Ten cały Pękhart mimo gola niestety mocno ogórkowy. odpowiedz

Kibic - 38 minut temu, *.84.166 Brawo! Wspaniałe wieści!~ odpowiedz

grzesiek - 44 minuty temu, *.centertel.pl Akcja Karbownika przy 4:0 klasa światowa.

Jose Kante robi sie snajperem lepszym niz niezgoda.

Słaby Novikovas w końcu łapie forme !



Bojcie sie hamy na ekstra level wkraczamy ! odpowiedz

Józfowianin - 53 minuty temu, *.centertel.pl Proszę o powtórkę za tydzień.OKantowaliśmy baba-jage. odpowiedz

Gienek - 54 minuty temu, *.play-internet.pl Dobry mecz. Oby takich jak najwięcej. W końcu można pochwalić Novikovasa, a Kante wcale nie jest gorszy od Niezgody. odpowiedz

Fan Polonii - 56 minut temu, *.vectranet.pl Najbardziej mi się podobał Wojciechowski podnoszący wysoko pięść przy trzecim golu. Czyżby w przyszłości była zmiana nazwy klubu na JWConstrukcion.Brawo Loczek odpowiedz

... - 1 godzinę temu, *.master.pl Z taką grą to do LM nam daleko odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 1 godzinę temu, *.centertel.pl To jeszcze z Cracovią podobnie i sytuacja się wyklaruje. Będzie można ogrywać młodzież w szerszym zakresie i powoli przygotowywać się do fetowania Mistrzostwa. Ale chwila, wygląda to za dobrze, więc Mioduski pewnie sprzeda Kante ;-) odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jedno słowo do trenera :

- Dziękuje.





odpowiedz

oLaf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl prowadzimy 3:0 i nareszcie gramy normalnie po raz pierwszy od 100 meczy i mówię: "no, nareszcie nie będzie utworu (świetnego, tylko jak się przegrywa to należy drzeć się) "Nie poddawaj się...".



po chwili ... No i już chyba nic mnie nie zdziwi ... ; )) odpowiedz

Kle - 19 minut temu, *.centertel.pl @oLaf: na Żylecie było powiedziane wyraźnie, że "nie poddawaj się", aby było sześć do jaja, a nie trzy odpowiedz

Marcin 7 - 17 minut temu, *.com.pl @oLaf: wiesz co, wydaje nie się, że tym naszym piłkarzom to cały czas trzeba powtarzać "nie poddawaj się"... Może jeszcze zwolnią tempo i dopiero byłby płacz odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.chello.pl Mioduski e ty ty odpowiedz

(L)eo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Mówcie co chcecie ale dla mnie Antolic ostatnimi czasy to Pan piłkarz,dzieli i rządzi w środku boiska,w tym momencie obok Kante najlepszy piłkarz Legii. Świetny mecz Novikovasa,totalnie bez spiny,na luzie. Luqi na swoim poziomie. Jak Wszolek wróci do formy to nie ma ch*ja na nas w tym sezonie. Taka Legię chce oglądać zawsze! odpowiedz

Sowa - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Piękny mecz Tak powinno się grać Legia mistrz pozdrowienia Wałbrzych odpowiedz

puchacz - 40 minut temu, *.vectranet.pl @Sowa: nie dziwi nic wojowy klub brnie po mistrza pozdro z dzierżoniowa odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.virginm.net Bracia mówcie co chcecie, ale to był pokaz dominacji i siły :) odpowiedz

sdfg - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl brawo, ale jedna uwaga. novikovas. gosc jest nastawiony tylko na naku*wianie strzalow z kazdej pozycji, nie podnoszac nawet glowy gdzie sa ustawieni koledzy. odpowiedz

Jurek - 2 godziny temu, *.versanet.de Baba na kolanach Jaga.

Bezcenny widok. odpowiedz

gorski83 - 2 godziny temu, *.chello.pl Brawo! Widać, że chłopakom chce się grać. Oby tak dalej! odpowiedz

Mks - 2 godziny temu, *.mm.pl Gratulacje. Pzdr z Szczecina odpowiedz

KLanik - 2 godziny temu, *.chello.pl Co się stało z Jagą? Same zagraniczne szroty, bo Romańczuk to urkop-banderowiec. Zresztą, ich problem nie nasz. Legia Mistrz! Dobry mecz. odpowiedz

Książę Nocy - 2 godziny temu, *.inetia.pl Dużo do poprawy ale dzięki chłopaki, że poprawiliście mi nastrój. Dojechać jagiellonię to zawsze dobra rzecz. No i gol w debiucie Pekharta - kozak, tak ma być. Kante i Gwilia zawodnicy meczu. odpowiedz

jim - 2 godziny temu, *.orange.pl Jagiellonia w tej chwili najsłabszy zespół ekstraklasy odpowiedz

wwwojtecky (L) - 2 godziny temu, *.2.32 Brawo! Dobry mecz! Oby tak dalej Legio! odpowiedz

