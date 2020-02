PZPN: 18 drużyn w Ekstraklasie

Komentarze (41)

oLaf - 58 minut temu, *.vectranet.pl ale kibel!!! : O



Do słabiutkiej ligi (gdzie już teraz bankrutuje Arka, Wisła, sportowo kwiczy ŁKS i Korona i Raków) dojdą jeszcze kolejne 2 słabe zespoły!!



bezsens !!!!



Tylko mniej zespołów tj. 12 i 3 rundy gwarantują podniesienie poziomu gry, inaczej w tym błocie będziemy się babrać coraz głębiej... : ( odpowiedz

Hakon - 52 minuty temu, *.plus.pl @oLaf: ja bym powiedzial 10 zespolow i 4 rundy odpowiedz

Kibic - 37 minut temu, *.net.pl @oLaf: problem polega na tym że my kibice wiemy o tym a PZPN I Ekstraklasa nie. odpowiedz

Ławą , mości panowie ! ( L ) - 7 minut temu, *.tpnet.pl @oLaf: Chwila , moment ... Pomyślcie . Sezon 2021 / 2022 - Ekstraklasa : Znicz Prószków , Pogoń Siedlce , Radomiak Radom ( już w sezonie 2020 / 2021 ) , Zagłębie Sosnowiec ( też już w sezonie 2020 / 2021 ) i Olimpia Elbląg . Czy to nie było by piękne ? Sami swoi ( L ) . odpowiedz

Gosc - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Przecież to rudy z PZPN przeforsował żeby żydzew miał szanse w ekstraklasie zagrać za dwa lata odpowiedz

oLaf - 55 minut temu, *.vectranet.pl @Gosc: rzeczywiście, to jedyne sensowne wyjaśnienie tej głupiej zmiany!!! : O odpowiedz

Gienek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Bardzo dobrze, w końcu będziemy grać jak wszystkie poważne ligi na zachodzie Europy. Ten podział na grupy był sztucznym podwyższaniem poziomu, a podział punktów to było zwykłe złodziejstwo. Oby podniósł się również poziom, ale wydaje mi się, że format rozgrywek nie ma na to wielkiego wpływu, jak niektórzy sądzą. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-ipconnect.de Nareszcze wraca normalność.Liga bez podziałów na grupy i na punkty.Jak najlepsze ligi w europie.

Tylko,ze od zmiany formuły rozgrywek nie podnosi się jej poziom.Z każdą reforma nasza liga jest coraz slabsza w europie. I tutaj ukłon w strone wlascicieli klubów ktorzy patrza tylko na kogo można sprzedać a nie na to jak zbudować klub który będzie grał w europie.

Sprzedać piłkarza jest dużo wygodniej niż sie szarpać z wyjazdami po europie.

Prawda panowie wlasciciele?

Ważne żeby budżet był w miarę dopiety.I jakis milion lub dwa uszczupnac z tego dla siebie.I tak nikt nie zauważy. odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Darek : Ostatnie przenędzne wystepy w euro pucharach to akurat nie wina wlascicieli tylko tej reformy. Nie trzeba byc geniuszem aby zauwazyc zaleznosc... odpowiedz

peŁKSa - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Zdecydowali więc tak będzie, Miodek był na nie , więc nie jest to Mu na rękę i moje zdanie jest takie że jednak My kibice na tym stracimy co by nie mówić zawsze te kilka meczyków z zespołami z górnej półki nam nie pyknie i też 3 spotkania w sezonie mniej co skraca sezon chyba że załapiemy się do batraży !!! ESA 37 miał coś co Ligę Naszą Cienką napawał emocjami i dreszczykiem na finiszu teraz przy 18 klubach może być jak z pociągiem jakaś "lokomotywa " (nie mam tu na myśli tej z Pyrlandii) odjedzie i wagoniki te w środku jak będą bezpieczne podkładać się będą tym z którymi trzymają sztamę a "odczepią "Te które nie są mocarzom na rękę i zapewne wyników kilku bramkowych nie zabraknie jak będzie "taka" potrzeba. Był taki jeden sezon co układy o korzystny bilans bramkowy zaowocowały zabraniem L tytułu .... Mam swoje zdanie że Liga straci na poziomie , inni pewnie są na tak ale każdy ma prawo do indywidualnej oceny. Niech będzie nawet ESA 46 byleby L była na jej szczycie . Pozdro. odpowiedz

Juri - 4 godziny temu, *.inetia.pl Oprawa rangers była z naszym herbem! odpowiedz

No i - 1 godzinę temu, *.net.pl @Juri: co się tak podniecasz?

Piłkarsko może lepsi ale to tyle.

A na resztę spuśćmy zasłonę milczenia. odpowiedz

Kubster 1916 - 4 godziny temu, *.chello.pl 1.legia

2.lech

3.Piast

4.Cracovia

Moim zdaniem to będzie w sezonie 2021/2022



odpowiedz

MP.J ( L ) - 4 godziny temu, *.plus.pl @Kubster 19?? : LEGIA ZAWSZE DUŻĄ LITERĄ odpowiedz

Tom - 4 minuty temu, *.tpnet.pl @Kubster 1916 : 1. Legia , 2. Radomiak , 3. Zagłębie Sosnowiec , 4. Pogoń , 5. Raków . odpowiedz

naru - 4 godziny temu, *.com.pl Laguna, to my możemy teraz wszystko ;-) odpowiedz

Bolo łącznik - 2 godziny temu, *.inetia.pl @naru: Największe numery świata :) odpowiedz

Pawel - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Od sezonu 21/22 to jeszcze nie po tym sezonie odpowiedz

Wolfik - 5 godzin temu, *.mm.pl ESA37 bez podziału punktów kompletnie straciła sens. odpowiedz

Jano - 4 godziny temu, *.orange.pl @Wolfik: właśnie podział pkt. Był najbardziej bez sensu zabieranie komuś połowy przewagi wypracowanej w 3/4 sezonu było najbardziej niesprawiedliwe ,bo nieraz wychodziło na to że bez sensu było rozgrywać 30 meczów jaki i tak po podziale w zasadzie zaczynało się ligę od nowa i jak nieczęsto zgadzam się z Probierzem to o "pucharze maja" miał rację mieliśmy ligę x2 kwalifikacje (30)meczów i walka od nowa 7 meczów ,np. z 4 pkt przewagi zostawało 2 i z 2 meczów potrzebnych do wyprzedzenia robił się 1 to po co się było męczyć??? odpowiedz

sprite - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Jano: Teraz nie ma żadnego podziału punktów, to po co o tym piszesz? odpowiedz

LigaMarzeń - 5 godzin temu, *.gov.pl 1 Legia

2 Widzew

3 Łks

4 Wisła K.

5 Cracovia

6 Śląsk

7 Lechia

8 Arka

9 Pogoń Sz.

10 Lech

11 Górnik Z.

12 Ruch Ch.

13 Gks K-ce

14 Zagłębie S.

15 Polonia Bytom

16 Jagiellonia

17 Motor L.

18 Zawisza B.

:) :) :) odpowiedz

Kuba - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @LigaMarzeń: Szombierki Bytom! odpowiedz

Wolfik - 5 godzin temu, *.mm.pl @Kuba: I Ruch Radzionków do kolekcji. odpowiedz

Jano - 4 godziny temu, *.orange.pl @LigaMarzeń: Szczekaj Nowe Rybie,Huragan Zadupie,Błyskawica Psydupamiszczekają itd... powiększajmy tą słabą ligę jeszcze bardziej i co to da, więcej świń do koryta a w korycie ciągle tyle samo więc świnie będą chudsze i jeszcze więcej piłkarzy z VI lig zachodnich ,poziom poszybuje że hoho! odpowiedz

GDL - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Skoro przy 16-sto zespolowej spada 3 zespoly to przy 18-sto zespolowej winno spadac 4 zespoly bez barazy!!! odpowiedz

lob - 6 godzin temu, *.chello.pl wiecej szrotu bałkańskiego i nie tylko dobije... odpowiedz

drg - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Pilkarsko poziom sie jeszcze obnizy, za to wiecej wyjazdow w nowe miejsca zamiast powtarzania tego samego dwa razy na sezon :) odpowiedz

Mamut - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @drg: zgadzam się, tylko czy takie miasta jak np. Radom, Mielec,Stalowa Wola, Rzeszów mają stadion na którym można rozgrywać mecze? Bo przykład Rakowa,a wcześniej Sandecji uważam za abstrakcyjny odpowiedz

Jacek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Mamut: byś sie chlopie zdziwil ale te zespoly maja akurat nowe stadiony (chyba jednak znajomosc polskiej pilki nie jest twoja mocna strona) odpowiedz

Mamut - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Jacek: stadiony to wiem że tam mają, chodzi mi o to czy spełnią wymogi licencencyjne.Wiesz w miarę odrestaurowany stadion jest np.w Jazgarzewie gdzie gra miejscowa Sparta ale na ekstraklasę to może być za mało odpowiedz

Gdzie - 1 godzinę temu, *.net.pl @Mamut: Jazgarzew a stadion w Rzeszowie lub Radomiu panie? odpowiedz

LGZ - 6 godzin temu, *.tpnet.pl W obecnym sezonie spada 3 a wchodzi 5 ! odpowiedz

Kamień - 6 godzin temu, *.chello.pl @LGZ : no nie bardzo... odpowiedz

WSL - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Ile spada i czy jest baraz ? odpowiedz

ZGL - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Extraklasa powinna byc 20-sto zespolowa i spada 4 zespoly bez barazy a w 18-sto zespolowej spada 3 zespoly + 1 baraz !!! odpowiedz

News⚽️Legia - 7 godzin temu, *.204.120 18 to miało być w 19/20 a teraz to 20 Ekip powinni być,walczàcych o Mistrza! Ok Polska trudny jazyk I cultura,wolno to wszystko z tradycjà komuny trwa I trwa I trwaaaa.... odpowiedz

Roma - 7 godzin temu, *.plus.pl stare powiedzenie : od samego mieszania herbata nie będzie słodsza - chyba nie jest im znane. odpowiedz

Wolfik - 5 godzin temu, *.mm.pl @Roma: Oczywiście, że nic się nie zmieni. To ruchy pozorowane, by robić cokolwiek. Bez zmiany mentalności właścicieli klubów zjazdu w dół nie zatrzymamy. A tejże nie będzie, bo wszyscy naokoło liczą tylko zyski. Zero inwestycji, minimum strat. Tak się oczywiście nie da, ale ciągle próbują. odpowiedz

Hakon - 44 minuty temu, *.plus.pl @Wolfik: nie chodzi tylko o prezesow ktorzy sprzedaja zeby funkcjonowac. Wytlumacz tylko kopaczowi ktory dwa razy prosto kopnie zeby nie wyjezdzal ( czesto z kilku krotna podwyzka)

Pozdrawiam odpowiedz

KAMI(L) - 7 godzin temu, *.chello.pl I bardzo dobrze, w końcu brak tych chorych podziałów na jakieś grupy, bo poziom i tak będzie taki jaki jest, albo jeszcze gorszy więc o to się martwić nie trzeba odpowiedz

