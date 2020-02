Petew: Musimy zagrać z chłodną głową i gorącym sercem

Piątek, 21 lutego 2020 r. 14:18 źródło: jagiellonia.pl

- Mecz w Warszawie będzie inny pod względem psychologicznym. Myślę, że jesteśmy do niego dobrze przygotowani. Chciałbym, żebyśmy przeciwko Legii zagrali z taką jakością, jak z Koroną, ale jednocześnie mecz zakończył się lepszym rezultatem. Potyczka z Koroną jest już historią, skupiamy się na spotkaniu z Legią i walce o trzy punkty. Musimy zagrać z chłodną głową i gorącym sercem. To nie pierwszy raz, kiedy Jagiellonia zagra przeciwko Legii, dlatego wierzę, że drużyna pokaże się z dobrej strony - powiedział na konferencji prasowej przed sobotnim spotkaniem z Legią trener Jagiellonii Białystok Iwajło Petew.



- Bartek Bida nie jest jeszcze gotowy do gry. Mamy nadzieję, że rozpocznie zajęcia w poniedziałek. Ivan Runje trenował przez cały tydzień, więc mamy nadzieję, że będzie w drużynie, która uda się do Warszawy - dodał szkoleniowiec.