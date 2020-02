Twierdza przy Łazienkowskiej

Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.

W obecnym sezonie Ekstraklasy w 11 spotkaniach rozegranych przed własną publicznością legioniści wywalczyli 8 zwycięstw (73%). Ostatni raz punkty z Warszawy wywiozła gdańska Lechia pod koniec września. Od tamtej pory legioniści sześciokrotnie odprawiali rywali z bagażem co najmniej dwóch goli. Przy Łazienkowskiej zespół Aleksandara Vukovicia strzela średnio 2,73 gola na mecz, a traci 0,82 bramki. Oferta głównego sponsora Legii dla kibiców 30 goli w 11 meczach ligowych w Warszawie wygląda tak: Gole dla Legii: z akcji z główki ze stałych fragmentów gry samobójcze Gole z obrębu pola karnego: 26 Gole spoza pola karnego: 4 Gole z główki: 9 Gole z nogi: 21 Gole z akcji: 22 Gole bezpośrednio / po rozegraniu stałego fragmentu gry: 3 / 5 Kursy na 23 kolejkę Ekstraklasy:

5 : 0 - 36 minut temu, *.tpnet.pl Pewne trzy punkty dla nas ( L ) . Tak bedzie . odpowiedz

bronek49 - 2 godziny temu, *.chello.pl żeby czasem ta twierdza nie padła bo wtedy byłoby niedobrze odpowiedz

