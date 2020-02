Bilety na mecz z Cracovią - dwa dni promocji!

Legia Warszawa uruchomił sprzedaż biletów na mecz z Cracovią, który odbędzie się w kolejną sobotę, 29 lutego o godzinie 20:00 na stadionie przy Łazienkowskiej 3. Przez pierwsze 48 godzin sprzedaży wejściówki można kupować w promocyjnej cenie obniżonej o 20%. Normalny bilet na Żyletę kosztuje więc jedynie 28 zł. Biorąc pod uwagę rangę spotkania, czyli bezpośrednią walkę najlepszych obecnie drużyn w lidze - nie ma się nad czym zastanawiać, tylko już teraz zapewnić sobie miejsce na stadionie :) KUP BILET NA MECZ Z CRACOVIĄ Punkty stacjonarne sprzedaży biletów czynne będą w następujących terminach: - kasy klubu przy ul. Łazienkowskiej 3 - czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-19:00, w soboty w godz. 10:00-17:00, a także w niedziele w godz. 10:00-16:00; - wyspa w Centrum Handlowym M1 w Markach - czynna codziennie w godz. 11:00-20:00 z wyłączeniem świąt oraz niedziel niehandlowych; - Fan Corner Legii Warszawa w Centrum Handlowym "Janki" - czynny codziennie w godz. 9:00-21:00 z wyłączeniem świąt oraz niedziel niehandlowych; Na 2 dni przed meczem z kasy będą otwarte w godz. 8:00-21:00. W dniu meczu kasy klubu i POK otwarte są od godz. 8:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. Do zakupu biletu nie jest konieczne posiadanie kart kibica.

Komentarze (9)

+ dodaj komentarz

dodaj

Tom - 1 godzinę temu, *.mm.pl No i gdzie ta promocja?

40 zł to i tak drogo jak na ten poziom co prezentuje Legia.



Normalnie ceny powinny być takie.

Żyleta 5 zł

Sektor rodzinny 7 zł

Środkowe trybuny 10 zł



I to by były ceny adekwatne do poziomu sportowego. odpowiedz

grzesiek - 44 minuty temu, *.centertel.pl @Tom: hehehe no jakby to bylo rok temu to bym sie zgodzil, ale w tym sezonie chociaz pilkarze staraja sie wiec nie badzmy az tak restrykcyjni !:) odpowiedz

WSL - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Poziom gry nie wyglada najlepiej !!! odpowiedz

Kalbar - 2 godziny temu, *.chello.pl Mecz sezonu i jeszcze w dodatku promocja. odpowiedz

PND - 3 godziny temu, *.chello.pl Co już nie ma chętnych na oglądanie składu żużlu, papy i czeskiego szrotu odpowiedz

Rozsądek - 3 godziny temu, *.chello.pl Bilety za półdarmo. 28 zł? Do kina w weekend płacę więcej ;) odpowiedz

:) - 4 godziny temu, *.chello.pl Dorzuć pół litra i mogę to oglądać odpowiedz

Sadi - 2 godziny temu, *.plus.pl @:) : zostań w domu jak masz stękać pazdziochu na LEGIĘ się chodZi dla klimatu i atmosfery kibicu sukcwsu odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @:) : dam Ci nawet litra, żebyś przestał pierdolić. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.