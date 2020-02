Debiut i pierwszy gol Pekharta w Legii

Komentarze (7)

+ dodaj komentarz

dodaj

Sponsi - 7 minut temu, *.centertel.pl I gdzie ci wszyscy #vukoout i inni znawcy? odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Fajny debiut. odpowiedz

Leśny Dziadek - 5 godzin temu, *.orange.pl Gość mimo takiego wzrostu, jest bardzo dynamiczny, wygimnastykowany i szybki. Zaimponował grą. odpowiedz

Hugon - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Leśny Dziadek: Martwi mnie jego sposób biegania ,biega jak żyrafa ,nie nadąża za kolegami,ale to początek jego śćieżki w LEGII.Może się wyrobi choć wątpię. odpowiedz

tytus - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Gol niby do pustaka ale potrafił się znaleźć w dobrej sytuacji,a to jest jego zasługa.Aktywny i szukający okazji.Dobry debiut odpowiedz

Artur - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Super odpowiedz

Ja - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Brawo Tomas odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.