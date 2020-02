Uraz Lewczuka

Meczu z Jagiellonią nie dokończył Igor Lewczuk . Obrońca zszedł z boiska w 77. minucie, kiedy zmienił go William Remy. Okazało się, że defensor od pewnego czasu zmaga się z kontuzją. - Mam problem z Achillesem. Trochę się to ostatnio nawarstwiło, ale mam nadzieję, że to nic poważnego. Prowadziliśmy 3-0, było małe niebezpieczeństwo, że coś w tym meczu może nam się jeszcze stać złego, więc postanowiliśmy nie ryzykować i zszedłem z boiska - powiedział obrońca na antenie Canal+. - Igor Lewczuk ma drobny problem z mięśniem. Sygnalizował, że potrzebuje zmianę. Już przed meczem wiedziałem, że on zaciska zęby i gra dla drużyny - skomentował Aleksandar Vuković.

Miro - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Niech odpoczywa. Jest Jedza, Wieteska i Remy. odpowiedz

Pawciu - 3 godziny temu, *.orange.pl Nie wiem czy to odpowiedzialne wystawiac kogos z kontuzja? To tlumaczy jego niepewne interwencje w ostatnich meczach. A co bedzie jak kontuzja sie poglebi bedzie potrzebna przerwa w grze a przed Legia mecze z silniejszymi przeciwnikami? odpowiedz

prawdziwy kibic - 4 godziny temu, *.virginm.net jest nowy kontrakt jest i kontuzja . Niech sobie odpocznie bo dwa mecze z rzedu wali babole. Fajnie ze Legia stoi emerytami ze spozniona reakcja.... Europa juz czeka na podboj oldboyow Legii. odpowiedz

