Kante: Chcę utrzymać formę i nadal zdobywać bramki

Sobota, 22 lutego 2020 r. 20:22 Fumen i Wiśnia, źródło: Legionisci.com

- To był jeden z lepszych meczów w naszym wykonaniu w tym sezonie. Zagraliśmy dobrze i agresywnie, chociaż zawsze znajdzie się parę rzeczy do poprawy. Wykorzystaliśmy sytuacje, które się nam nadarzyły - mówi po meczu z Jagiellonią strzelec dwóch goli Jose Kante.



- Przy trzecim golu było sporo zamieszania w polu karnym. To było szalone, ponieważ każdy chciał kopnąć piłkę. Na szczęście to mi się to udało i skierowałem ją do siatki, chociaż nie wiem dokładnie jak to się stało. Nie narzucam sobie żadnej dodatkowej presji, ustalając liczbę goli, którą powinienem strzelić w tym sezonie. Chcę po prostu utrzymać dobrą formę i nadal zdobywać bramki. Jeżeli utrzymam taką dyspozycję, to nie mam nic przeciwko temu, aby być najlepszym strzelcem w Ekstraklasie, ale na razie o tym nie myślę.



- Gra z Jarkiem Niezgodą to było dla mnie coś specjalnego. Teraz na boisku sytuacja jest dla mnie jednak podobna, chociaż oczywiście mam więcej okazji do gry. Cieszę się z pierwszego trafienia Tomasa, ponieważ zasłużył na nie tak samo jak. Nie mam nic przeciwko temu, że zszedłem z boiska i nie zdobyłem hat-tricka. Miałem już pewne kłopoty kondycyjne, czułem ból mięśni. Dobrym rozwiązaniem dla mnie było to, że zszedłem z murawy. Fajnie, że Tomas zagrał na boisku swoje pierwsze minuty.



- Dzisiaj graliśmy ważny mecz, a trener podjął dobrą decyzję, że Tomas wszedł na ostatnie kilkanaście minut. To trafienie jest dla niego istotne, ponieważ będzie czuł się pewniej. Za tydzień będzie mógł nam pomóc w następnym kolejce. Mam nadzieję, że wówczas zagramy tak samo jak dzisiaj, chociaż wiem, że może być o to trudniej.