Vesović: Wszystko udało się nam zrealizować

Sobota, 22 lutego 2020 r. 20:35 Fumen i Wiśnia, źródło: Legionisci.com

- Lubimy grać u siebie. Prezentujemy tutaj dobrą formę. Wszystko to, co założyliśmy sobie przed tym spotkaniem, udało się zrealizować na boisku. Jesteśmy bardzo zadowoleni z gry i wyniku. Przy mojej bramce skorzystałem trochę z "pomocy" obrońcy, za co mu dziękuję - powiedział po spotkaniu z Jagiellonią Marko Vesović.



- Cieszę się z tego trafienia, bo każdy z nas potrzebuje goli i asyst. Najważniejsze jednak, że zagraliśmy dobrze i kontrolowaliśmy mecz w każdej jego minucie. To jest ta droga, którą musimy podążać.



- W Ekstraklasie jest duża różnica między tym, kiedy grasz u siebie, a kiedy na wyjeździe. Przeciwko Rakowowi było nam ciężko. Z każdego popełnionego tam błędu wyciągnęliśmy jednak dzisiaj wnioski. Staraliśmy się tworzyć wiele okazji strzeleckich i wydaje mi się, że wyglądało to dobrze. Szanuję Jagiellonię, ale zawsze kiedy gramy u siebie, staramy się w pełni kontrolować mecz i tak było właśnie dzisiaj.



- Pierwszym kluczem do sukcesu jest zawsze defensywa. Wówczas mamy okazję do przeprowadzania szybkich kontrataków. Mamy super zawodników w ofensywie, którzy w każdym momencie mogą tworzyć sytuacje jeden na jeden lub dla drugiego zawodnika. Dzisiaj byliśmy efektywni i zdobyliśmy bramki w ważnych momentach. Jako boczni obrońcy mamy wiele zadań zarówno w ofensywie, jak w i w defensywie. Jeżeli chcemy być mistrzami, to musimy tak dobrze grać w każdym meczu.



- Mamy zawodników dobrej jakości. Cały zespół jest na takim poziomie, że każdy może pomóc na boisku. Myślę, że to jest nasz duży atut. Teraz zaczynamy myśleć, że dominujemy w lidze. Jesteśmy pewni siebie, a kiedy gramy na swoim stadionie, to mamy dodatkowy atut. Najważniejsze, żeby grać dobrze, to wtedy i statystyki będą na swoim miejscu. Każdy chce grać jak najlepiej dla drużyny.