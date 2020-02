Pekhart: Jesteśmy jedną drużyną

+ dodaj komentarz

- 28 minut temu, *.inetia.pl

Nieczęsto napastnicy mają tak dobre wejście do Legii. To rokuje optymistycznie. Czech inteligentnie przemieszczał się po boisku, nie tylko przy bramce, ale również jako pierwszy obrońca. Widać, że nie jest to człowiek z mentalnością wczasowicza, jakich tu było ostatnio wielu, co to po przejściu do nowego zespołu będzie dawał sobie czas na dojście do formy, bo w formie jest już teraz. Cieszę się, że strzelił gola, bo to mu tylko pomoże, a już widać, że jest to gracz, który mentalnie nie będzie odstawał, a to najlepszy pierwszy krok. W ogóle cały ten mecz to jakiś kosmos, ciekawe czy trafi się jeszcze w tym sezonie równie dobry. Bo takiej dominacji w tej wyrównanej lidze to nie ma niemal nigdy. Legia w końcu mocna, ale Jaga też słabsza niż kiedykolwiek. Zobaczymy, co dalej.

