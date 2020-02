Borysiuk: Brakuje nam pewności siebie

Sobota, 22 lutego 2020 r.

- Legia była zdecydowanie lepsza, pozwoliliśmy jej na bardzo wiele. Od pierwszej do ostatniej minuty byliśmy kompletnie bez argumentów. W tym roku nie strzeliliśmy jeszcze gola, więc nasza pewność jest zachwiana. Kiedy szybko straciliśmy bramkę na Legii, to nasze skrzydła zostały podcięte. Potem wyglądało to już tak, jakbyśmy po prostu rzucili ręcznik - powiedział Ariel Borysiuk z Jagiellonii Białystok.



- Przed nami jeszcze dużo spotkań, ale z taką grą o ósemkę będzie bardzo trudno. To trudny moment dla wszystkich. Mamy w tym roku stulecie, więc nikt nie wyobraża sobie, że będziemy walczyli w grupie spadkowej. Zacznijmy jednak od małych rzeczy, bo po przerwie zimowej jesteśmy chyba jedynym zespołem, który nie zdobył jeszcze bramki. Terminarz jest dla nas dosyć mocny. Przed nami spotkanie z Lechem. Tylko zjednoczeni możemy razem wyjść z tego trudnego okresu i wierzę, że tak będzie.



- Musimy ciężko trenować. Jutro omówimy sobie spotkanie z Legią. Kibice dali nam dzisiaj do zrozumienia, że są z nas niezadowoleni po tym co zaprezentowaliśmy w Warszawie. Legia u siebie ma dobrą serię, są bardzo pewni siebie. Od pierwszej minuty mocno na nas ruszyli i widać kolosalną różnicę w pewności siebie naszej a naszych rywali.