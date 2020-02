Tane Spasev zwolniony! Nowym trenerem Wojciech Kamiński

Tane Spasev nie jest już trenerem koszykarskiej Legii Warszawa. Umowa z 43-letnim trenerem z Macedonii Północnej została rozwiązana za porozumieniem stron. Spasev prowadził Legię od 15 listopada 2017 roku, kiedy zastąpił na tym stanowisku Piotra Bakuna. W pierwszym sezonie zdołał wywalczyć z Legią pięć zwycięstw, znacznie lepsze wyniki nasz zespół osiągał rok później. Miniony sezon legioniści zakończyli awansując do play-off, gdzie stoczyli bardzo wyrównany, pięciomeczowy bój z Arką Gdynia. W obecnych rozgrywkach Legia spisuje się poniżej oczekiwań i w lidze ma na swoim koncie zaledwie cztery zwycięstwa. Legioniści ponadto zanotowali dwie wygrane i dwie porażki w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów oraz jedno zwycięstwo i pięć porażek w FIBA Europe Cup. Ostatnim meczem, w którym nasz zespół prowadził Tane Spasev był ćwierćfinał Pucharu Polski z HydroTruckiem Radom, przegrany przez Legię w Arenie Ursynów aż 58-85. Łącznie pod wodzą Spaseva Legia zanotowała 29 zwycięstw i 63 porażki, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki (liga, Puchar Polski i europejskie puchary). W czerwcu klub podpisał z Macedończykiem kontrakt na dwa lata, z opcją przedłużenia o kolejny rok . Wiadomo już, że następcą Spaseva będzie Wojciech Kamiński , który na jesieni zeszłego roku podpisał umowę z grającym w Bundeslidze, MBC Mitteldeutscher. Po sześciu meczach (bilans 2-4), niemiecki klub zatrudnił nowego szkoleniowca, nie rozwiązując umowy z Kamińskim. Nowy trener Legii karierę trenerską rozpoczynał w 2002 roku w Polonii, a później pracował również w Turowie Zgorzelec, ponownie w Polonii, Polpharmie, Rosie i Stali Ostrów. Ma na swoim koncie zdobycie Pucharu Polski (2019 ze Stalą), Superpuchar Polski (2016 z Rosą), wicemistrzostwo kraju (2016 z Rosą), dwa brązowe medale (z Polonią) oraz występ w finale Pucharu Polski (2015 z Rosą). W latach 2014 i 2015 był wybierany najlepszym trenerem polskiej ekstraklasy. Kamiński występował z polskimi zespołami w europejskich pucharach w trzech sezonach. Legię poprowadzi po raz pierwszy w sobotnim meczu ligowym z MKS-em Dąbrowa Górnicza, a pierwszy trening z legionistami poprowadzi jeszcze dziś. Bilans Legii pod wodzą Tanego Spaseva: sezon 2017/18: 5 zwycięstw - 20 porażek sezon 2018/19: 17 zwycięstw - 19 porażek sezon 2019/20: 7 zwycięstw - 24 porażki Łącznie: 94 mecze. 29 zwycięstw, 63 porażki Kariera trenerska Wojciecha Kamińskiego: 2002-05 Polonia Warszawa 2005/06 Turów Zgorzelec 2006-11 Polonia Warszawa 2011/12 Polpharma Starogard Gdański 2012-2018 Rosa Radom 2018/19 Stal Ostrów Wielkopolski 2019/20 MBC Mitteldeutscher (Bundesliga) Wojciech Kamiński - fot. Michał Wyszyński

Ewelina - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Nareszcie. A już się obawiałam, że Spassev ma jakieś kwity na Zarząd. Gra kompromitująca i dotąd brak reakcji. odpowiedz

Marcin - 3 godziny temu, *.166.177 Dobra decyzja, jest kilka dni do meczu z Dąbrową. To będzie mecz o 4 punkty... odpowiedz

Old_fan - 3 godziny temu, *.10.71 Nareszcie!!!! odpowiedz

Laguna - 5 godzin temu, *.236.12 Szkoda, że dopiero teraz, gdy szans na pierwszą ósemkę praktycznie już nie ma. odpowiedz

grzesiek - 6 godzin temu, *.centertel.pl Dobry ruch tylko troche pozno. Skład nie jest az taki zly zeby zajmowac oststnie miejsce. Wiec winowajca musi byc jeden.... odpowiedz

LegiaFan - 6 godzin temu, *.chello.pl To jest wiadomość, na którą czekałem od kilku miesięcy. Mam nadzieję, że w ślad za tym ruchem będzie kilka dalszych. Zobaczymy.... odpowiedz

