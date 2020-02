Sparing: Legia II Warszawa 2-0 Huragan Morąg

Legia II wygrała 2-0 w sparingu z Huraganem Morąg rozgrywanym pod balonem przy Łazienkowskiej. Zespół z Morąga zajmuje po rundzie jesiennej 67. miejsce w 1. grupie III ligi. Dp przerwy legioniści zupełnie zdominowali grę i prowadzili 2-0 - najpierw z dystansu trafił Łukasz Łakomy, a następnie po kombinacyjnej akcji i wrzutce Ivana Obradovicia gola głową zdobył Toni Segura, który zaprezentował się całkiem obiecująco. Po przerwie podopieczni Piotra Kobiereckiego cofnęli się na własną połowę i kontrolowali wynik. Goście nie zdołali chociażby zmniejszyć strat. Za tydzień legioniści zmierzą się ze Świtem Nowy Dwór - wiceliderem tej samej ligi. Sparing: Legia II Warszawa 2-0 (2-0) Kaczkan Huragan Morąg Gole: 1-0 25 min. Łukasz Łakomy (z dystansu, as. Salvador Agra) 2-0 27 min. Toni Segura (głową, as. Ivan Obradović) Strzały (celne): Legia 9(5) - Huragan 8 (3) Legia II: Wojciech Muzyk (Kacper Tobiasz ng) - Nikodem Niski, Radosław Pruchnik (Kpt), Mateusz Grudziński, Ivan Obradović - Kamil Orlik (59' Filip Sobiecki), Łukasz Łakomy, Kamil Kurowski, Salvador Agra (75' Kacper Skibicki), Aleksander Waniek (66' Jakub Kisiel), Toni Segura. Trener: Piotr Kobierecki, II trener: Tomasz Sokołowski

