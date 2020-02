NSŚ: Derby Algieru, Stambułu, Hamburga i Medellin

Środa, 26 lutego 2020 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatnim tygodniu w drugiej Bundeslidze rozegrano derbowe spotkanie w Hamburgu, w którym HSV podejmował St. Pauli. Spotkanie obejrzał komplet, 57 tysięcy fanów, w tym 7-tysięczna grupa kibiców gości. Przed rozpoczęciem meczu fani gospodarzy próbowali dostać się do sektora gości, ale na drodze stanęła policja. W trakcie meczu HSV zaprezentowało kartoniadę w barwach, sektorówkę i transparent, a także odpalili trochę pirotechniki. Race pojawiły się również w sektorze gości.



Derbowy mecz rozgrywany był również w Kolumbii, gdzie Independiente Medellin podejmował Atletico Nacional. W poniedziałek miały miejsce derby Tel Awiwu (Maccabi - Hapoel), jak również derby w stolicy Algierii. Mecz algierskich USM i MC w końcu miał miejsce z udziałem fanów obu ekip, i odbył się z odpowiednią otoczką. Z obu stron nie zabrakło opraw i sporych ilości pirotechniki.



W Grecji bardzo ciekawe spotkanie PAOK-u z Olympiakosem rozegrano oczywiście przy komplecie na trybunach, niestety tradycyjnie bez przyjezdnych. Policja w dniu meczu przepiłowała kłódkę do magazynku fanów PAOK-u, zabierając z niego jeden z transparentów. Po stronie gospodarzy spore ilości piroetechniki. Ciekawie było również w Słowenii, gdzie rozegrano najważniejszy kibicowsko mecz Maribor - Olimpija Ljubljana. Przed tym meczem miała miejsce mała awantura na mieście.



W niedzielę rozegrano derbowe spotkanie w Stambule pomiędzy Fenerbahce i Galatasaray. Gospodarze zaprezentowali oprawę nawiązującą do ostatniej rezentacji "Galaty", na której kibic Fenerbahce nokautuje rywala w barwach lokalnego rywala. "Your fear, your past!" - widniały hasła na malowanych sektorówkach, które towarzyszyły prezentacji. Galatasaray wypełniło sektor gości do ostatniego miejsca. Po meczu gospodarze, wkurzeni po pierwszej porażce na własnym stadionie z Galatasaray (1-3) od 1999 roku, wyrwali trochę krzesełek. Policja zatrzymała 57 fanów.



Kibice Eintrachtu Frankfurt na poniedziałkowym meczu z Unionem Berlin protestowali przeciwko rozgrywaniu meczów ligowych w te właśnie dni. W młynie zaprezentowali sektórówkę z przekreślonym hasłem "poniedziałek", a trybuna za bramką pozostała pusta. Ekipa Beitaru Jerozolima na meczu z Hapoelem Tel Awiw zaprezentowała oprawę z okazji 15-lecia "La Familii".



Wydad Casablanka na wyjazdowym meczu swojej drużyny zaprezentował dwie prezentację - najpierw kartoniadę "Notabene" oraz transparent "Porter le maillot du Wydad est un honneur, le mouiller est un devoir" (noszenie koszulki Wydadu to zaszczyt, a obowiązkiem jest 'przemoczenie' jej). Następnie zaprezentowali transparent "We still shine after sunset", nad którym odpalili czerwone świece dymne.



Independiente Medellin na derbach z Atletico Nacional Medellin:





Fenerbahce Stambuł na derbach z Galatasaray:













Galatasaray Stambuł na wyjazdowym meczu z Fenerbahce:







USM Algier na derbach z MC Algier:







MC Algier na derbach z USM Algier:





































Hamburger SV na derbach z St. Pauli:













St. Pauli na wyjazdowym meczu z Hamburgerem SV:







CSKA Sofia na meczu z Botewem Płowdiw:





PAOK Saloniki na meczu z Olympiakosem Pireus:



























Maccabi Tel Awiw na derbach z Hapoelem Tel Awiw:













FK Sarajewo na meczu z Tuzlą:











Maribor na meczu z Olimpiją Ljubljana:















Olimpija Ljubljana na wyjazdowym meczu z Mariborem:









Crvena zvezda Belgrad na meczu z Vojvodiną Nowy Sad:





















Vojvodina Nowy Sad na wyjazdowym meczu z Crveną zvezdą Belgrad:









Wydad Casablanka na wyjazdowym meczu z Youssoufią Berrechid:

















Independiente Medellin na meczu Copa Libertadores z Atletico Tucuman:









Maghreb Fes na meczu z KAC Kenitra:









Maccabi Hajfa na wyjazdowym meczu z MS Ashdod:





Beitar Jerozolima na meczu z Hapoelem Tel Awiw:





Hapoel Tel Awiw na wyjazdowym meczu z Beitarem Jerozolima:





Panathinaikos Ateny na meczu piłki wodnej z Ethnikosem:





Eintracht Frankfurt na meczu z Unionem Berlin:





St. Gallen na meczu z Young Boys Berno:









Young Boys Berno na wyjazdowym meczu z St. Gallen:











Boca Juniors na meczu z Godoy Cruz Antonio Tomba: