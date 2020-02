Sparing: Legia Warszawa 1-1 Skra Częstochowa

Komentarze (6)

anonim - 59 minut temu, *.chello.pl Na prawdę taki składem nie potrafimy wygrać z takimi ogórkami ? odpowiedz

Bober - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ciekawe Vuko jak sam mówił po ostatnich czystkach pozostawił tylko tych co chcą za Legię umierać odpowiedz

Mario77 - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Bober: skrót myślowy. W praktyce wypieprzyl tych co decydowali przez wiele lat z którym trenerem im po drodze, a z którym nie. Od zawsze było wiadomo że zawodnicy graja na zwolnienie trenera i tak co roku prawie. A ze vuko od środka widział co się dzieje to najpierw zabrał się za sprzątanie tych naszych gwiazdeczek. odpowiedz

Juri - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Ciekawe rozwiązanie,każdy jest w rytmie meczowym. odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Śmiesznie. odpowiedz

Anglia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Grają co 3dni. odpowiedz

