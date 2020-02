Bilety na mecz z MKS-em Dąbrowa

Czwartek, 27 lutego 2020 r. 09:27 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Trwa sprzedaż biletów na sobotnie spotkanie koszykarzy Legii, którzy o godzinie 15:00 w hali OSiR Bemowo podejmować będą zespół MKS-u Dąbrowa Górnicza. Wejściówki można kupować tutaj oraz przed samym spotkaniem przy wejściu do hali przy ul. Obrońców Tobruku 40. Dla Legii będzie to pierwszy mecz pod wodzą nowego trenera, Wojciecha Kamińskiego i niezwykle ważny w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Zachęcamy do wspierania naszego zespołu!



Termin meczu: sobota, 29 lutego 2020 roku, g.15:00

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1416 miejsc

Ceny biletów: 15, 20 i 30 złotych (ulgowe) oraz 20, 30 i 40 złotych (normalne)