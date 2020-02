Zapisy na wyjazd do Gdańska

Poniedziałek, 24 lutego 2020 r. 09:39 Bodziach, źródło: Legionisci.com

We wtorek w godzinach 18-20 w SportsBarze Ł3, prowadzone będą zapisy na wyjazd do Gdańska. Koszt przejazdu w obie strony pociągiem specjalnym wraz z biletem na mecz to 120 złotych. Mamy do wykorzystania 1800 biletów i od każdego z Was zależy, czy zaliczymy kolejny w tym sezonie wyjazdowy komplet. Mecz Lechia - Legia rozegrany zostanie w środę, 4 marca o godzinie 20:30.



Wszyscy nad morze, to Legii pomoże!