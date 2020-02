Pod lupą LL! - Paweł Wszołek

Poniedziałek, 24 lutego 2020 r. 13:23 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Odkąd Paweł Wszołek zasilił szeregi Legii Warszawa, jest jej podstawowym zawodnikiem. Z meczu na mecz oczekiwania kibiców wobec byłego gracza Queens Park Rangers FC są coraz większe. Postanowiliśmy sprawdzić, jak 27-latek spisał się w starciu z Jagiellonią Białystok.



W poprzednim meczu z Rakowem skrzydłowy Legii zaliczył asystę, jednak całościowo jego występ był nieco dyskretny. W spotkaniu z Jagiellonią już w pierwszych fragmentach meczu mógł pokusić się albo o gola, albo o asystę. W 2. minucie niestety, ani to uderzył na bramkę ani to dośrodkował do José Kanté i piłka minęła bramkę Iliewa. Warto tutaj napisać, że w całym meczu bardzo obiecująco wyglądała współpraca pomiędzy napastnikiem Legii a skrzydłowym.



Tuż przed końcem pierwszej odsłony gry dwukrotnie Legia mogła podwyższyć prowadzenie za sprawą tych dwóch zawodników. W 42. minucie otrzymał podanie od Kanté, odegrał piłkę zwrotną, ale uderzenie Hiszpana obronił bramkarz gości. Natomiast dwie minuty wcześniej Wszołek świetnie minął zawodnika Jagiellonii, dośrodkował w pole karne, w którym wyprzedzony został napastnik Legii. Wszołek stoczył 21 pojedynków z rywalami, z czego w 10 zwyciężył. W powietrzu na osiem starć wygrał połowę, natomiast w pojedynkach na ziemi w trzynastu starciach, zwyciężył w sześciu.



W drugiej połowie 27-latek był bardziej aktywny niż w pierwszej odsłonie. W 55. minucie bardzo dobrze dośrodkował do Kanté, ale udało się jedynie wywalczyć rzut rożny. Trzy minuty później po dośrodkowaniu Antolicia, Wszołek uderzył głową w stronę bramki, a w zamieszaniu podbramkowym Hiszpan zdobył swojego drugiego gola w meczu. W starciu z Jagiellonią obserwowany przez nas zawodnik do swoich kolegów zagrał 43 podania, gdzie dokładność zaliczył na poziomie 77%. Sam przyjął 42 podania i więcej od niego w zespole Legii otrzymał jedynie Mateusz Wieteska i Walerian Gwilia.



Wszołek, jako skrzydłowy nie może w obecnej taktyce Legii zapominać o defensywie i to właśnie dwie sytuacje, w których świetnie spisał się w obronie zasługują na duże pochwały, ale nie tylko dla niego. W 67. minucie świetnie wrócił do defensywy i na dużym spokoju odebrał piłkę, natomiast w 84. minucie wykonał akcję, która jest także zasługą trenera przygotowania fizycznego Łukasza Bortnika, bo widać, że zespół jest bardzo dobrze przygotowany do rundy wiosennej. Otóż w tamtej sytuacji Wszołek ruszył sprintem skrzydłem i z takim spokojem odebrał piłkę rywalowi, że można było tylko przyklasnąć.



Paweł Wszołek to bardzo inteligentny zawodnik, który wie, że jednak nie wszystko w jego wykonaniu jest bardzo dobre. Często ma problem ze skupieniem się w dogodnej sytuacji podbramkowej, w meczu z Jagiellonią dwukrotnie przekombinował trochę w polu karnym i zamiast bardzo dobrych sytuacji nie wychodziło z tego nic. Warto jednak zauważyć, że ma coraz więcej zadań defensywnych, z których wywiązuje się bardzo dobrze.



Paweł Wszołek

Czas gry: 89 minut

Strzały / celne: 3 / 2 (67%)

Faule: 1

Faulowany: 1

Spalone: 1

Straty piłki: 8

Odbiory / udane: 6 / 2 (33%)

Podania celne: 43 / 33 (77%)

Podania kluczowe / celne: 5 / 2 (40%)

Podania przyjęte: 42

Pojedynki / wygrane: 21 / 10 (48%)

Pojedynki w powietrzu / wygrane: 8 / 4 (50%)

Pojedynki na ziemi / wygrane: 13 / 6 (46%)

Zwody / wygrane: 1 / 1 (100%)