Kostorz wypożyczony do Miedzi

Rundę wiosenną sezonu 2019/2020 Kacper Kostorz spędzi na wypożyczeniu w pierwszoligowej Miedzi Legnica. 20-letni zawodnik trafił na Łazienkowską latem, a jesienią trzy razy wystąpił w pierwszej drużynie - na boisko wchodził z ławki w końcówkach spotkań z Górnikiem, Wisłą Płock i Zagłębiem. Podczas obozu w Belek nie zdołał wywalczyć sobie miejsca w meczowej osiemnastce - lepiej prezentował się Maciej Rosołek. Pięciokrotnie zagrał także dla Legii II, zdobył w tych meczach trzy bramki. Kostorz występował także w trzecioligowych rezerwach - w pięciu meczach zdobył trzy bramki. - mówi Radosław Kucharski, dyrektor sportowy Legii Warszawa na łamach legia.com. Kontrakt Kostorza z Legią obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku. Statystki Kostorza w Legii

