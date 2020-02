Podczas sobotniego meczu Legii z Jagiellonią, na Żylecie zadebiutowała odnowiona flaga "W naszym życiu liczy się nie tylko fooTBall". Wcześniejsza wersja była wykonana jako banner, nowe płótno jest identyczne co oryginał, tyle że flaga jest w całości szyta.

Alan - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Jak dla Mnie jedna z fajniejszych flag jakie wisiały na Ł3. odpowiedz

ding - 3 godziny temu, *.chello.pl Teraz czekamy na szytą wersję Ultra(s)hools! odpowiedz

L - 5 godzin temu, *.tpnet.pl TB95 jest piekna odpowiedz

