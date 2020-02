Lech Poznań poinformował o zamknięciu swojego sektora gości na trzy najbliższe mecze Ekstraklasy. Decyzja ta jest podyktowana niedzielnym zachowaniem kibiców Lechii Gdańsk, którzy rzucając na boisko race, doprowadzili do przerwania spotkania. Oznacza to, że na stadion przy ulicy Bułgarskiej nie wejdą kibice Górnika Zabrze, Legii Warszawa i Pogoni Szczecin.

(L) jak Legia - 15 minut temu, *.chello.pl Podejście jak extraklasa nie oni zawinili oni poniosą konsekwencje odpowiedz

Co za posnańskie słowiki - 54 minuty temu, *.vectranet.pl Cienkie fujary tak się boją kibiców Legii i łomotu, że muszą sektor zamykać.



Na Legii w kolejnym sezonie powinno być podobnie - w obawie przed słowikami zamknięcie trybuny gości. odpowiedz

I co teraz - 54 minuty temu, *.vectranet.pl Czy te poznańskie słowiki mają jaja i nas wpuszczą na własne sektory czy to porażka ekstraklapy.Piłka nożna dla kibiców a nie dla leśnych dziadków z komuna w sercu. odpowiedz

Padaka - 59 minut temu, *.inetia.pl A wystarczyło siatki zamontować jak w Gdyni i nie byłoby problemu... odpowiedz

dezet - 1 godzinę temu, *.chello.pl Widzę logika a'la Komisja Ligi... odpowiedz

Mrok - 1 godzinę temu, *.gov.pl Kowal zawinił - Cygana powiesili.

Organizator nie potrafi zorganizować bezpiecznej imprezy masowej to trzeba zrobić inaczej "bezpieczny stadion". Hej Pyraki! Pamiętajcie! Najbezpieczniejszy stadion to pusty stadion! odpowiedz

Gosc - 1 godzinę temu, *.chello.pl To tak jak L zamknęłaby sektor gości na 3 mecze przez to, ze ŁKS odpalił race. I na mecz z Cracovia nie mogliby przyjechać fani z Krakowa. odpowiedz

Browar - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl I gdzie tu sens i logika... odpowiedz

GCW - 1 godzinę temu, *.chello.pl no i hyc... Nie będzie najazdu na pyrlandję...

:-( odpowiedz

Grzegorz - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl A co do tego ma Legia, kombinują.... odpowiedz

Porażka - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ale leszek to gamonie, specjalnie 3 meczyki sektor zamkneli liczą że bez kibiców gości łatwiej im pójdzie odpowiedz

... - 1 godzinę temu, *.icpnet.pl Strzał dla Lechii po stracie takiej ilości płótna. Odbicie sobie rzucaniem rac w przypadkowe osoby przykre w ch...

Dziwi jednak decyzja o zamknięciu stadionu na te 3 mecze.



Ostatnia kolejka bez zakazów odbyła się kiedy? Hmmm... odpowiedz

News⚽️Legia - 1 godzinę temu, *.200.20 Zamkniéte na 3 kolejki ale Wiara wpuści na swoje sektory gości na przekur komisji ,bezwzglêdu na animozje..przeciesz łáczy nas piłka...



odpowiedz

Kibic L - 30 minut temu, *.centertel.pl @News⚽️Legia:



Czy ty czytasz ze zrozumieniem? Nie Komisja ligi tylko LECH zamknął sektor... Więc po co ma nas wpuszczać? odpowiedz

Ewelina - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl W tym Lechu pracują idioci. My nie wejdziemy na stadion za karę, że Lechia rozrabiała. Większej głupoty dawno nie widziałam. odpowiedz

Sputnik 44 - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl Ale dla kurnika zamknęli? No przecież tak się kochają... odpowiedz

ksieciunio - 1 godzinę temu, *.chello.pl głupota, doj........... Lechii bo to nie pierwszy raz ale znowu odpowiedzialność zbiorowa i to na zakładke na kibiców innych drużyn, Lech chyba ma parcie na wynik i znaleźli dobry powód wstyd Pyry !!!!!!!!

i ogarnijcie sie na swoim stadionie odpowiedz

Gość - 1 godzinę temu, *.chello.pl To komu teraz kibole lecha będą kraść i palić flagi i oprawy ? ... powinni dostać jakąś rekompensatę od klubu odpowiedz

Franio - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Sami powinni sie ukarac. Chyba organizator byl odpowiedzialny za wpuszczenie pirotechniki odpowiedz

lob - 1 godzinę temu, *.chello.pl W takim razie wszyscy powinni pozamykać swoje sektory dla gości.

Czekam na ruch Legii. Nie wpuszczać nikogo z przyjezdnych.

Do Białego od paru lat nie możemy wchodzić.......

Amika i będzie mogła sobie jeździć na mecze, a do nich to już nie można.

Oni też ponoszą winę za ten stan bo wpuścili kibiców lechii z racami i sami też sprowokowali tą zadymę.

Myślą, że zamykając sektor dla gości unikną kary finansowej........... odpowiedz

Haga - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Zawinił drwal powiesili szewca odpowiedz

Mati - 1 godzinę temu, *.18.56 Żenada piłka nożna dla kibiców debile sektory zamykają czyli wycieczka turystyczna do pobrania rzecz jasna będzie? odpowiedz

Alan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Race spadały na sektor rodziny jakby autor nie zauważył..... odpowiedz

Thomaro - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl To klub tak po prostu może sobie zamknąć sektor gości bez żadnej konkretnej przyczyny? odpowiedz

jo - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Co konia obchodzi, że woźnica pijany... Skoro w filii amiki wronki nie umieją pilnować porządku a ochroniarze są złodziejami to pies je8ał te wroniecką pokrakę. Ja bym przy najbliższej okazji przeprowadził w trakcie meczu w Warszawie lifting sektora gości uniemożliwiający udział grup zorganizowanych i przeznaczył to miejsce dla fanów Legii. odpowiedz

Rtela - 2 godziny temu, *.plus.pl Bardzo dobra decyzja. Zakaz na 2 lata dla pseudokibiców Lechii. Szkoda, że stadion będzie zamknięty dla 3 innych zespołów. odpowiedz

roben66 - 51 minut temu, *.207.197 @Rtela: skoro dla Lechii zakaz na 2 lata , to dla Amica 5 lat....za sprowokowanie Lechii , paląc skradzione podstępem flagi odpowiedz

Kujaw76 - 2 godziny temu, *.jmdi.pl tylko liga 30 drużyn to uratuje odpowiedz

Korek - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Kujaw76: co tam 30, proponuję 46 drużyn, czyli alleluja i do przodu! odpowiedz

