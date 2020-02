Zmarł Jan Kowalczyk

W Warszawie w wieku 78 lat zmarł po ciężkiej chorobie mistrz olimpijski z Moskwy (1980) w jeździeckim konkursie skoków przez przeszkody Jan Kowalczyk. Kowalczyk urodził się 18 grudnia 1941 roku w Drogomyślu. W trakcie kariery reprezentował trzy kluby: LZS Drogomyśl, Cwał Poznań i Legię Warszawa. W marcu 1962 trafił do Legii, gdzie święcił największe sukcesy w karierze. Barwy stołecznego reprezentował aż 29 lat - do 1991 roku. Łącznie wywalczył 17 tytułów mistrza Polski, z czego 16 z Legią Warszawa. Mistrz Polski w skokach przez przeszkody: 1965-1967, 1969, 1970, 1973-1975, 1977-1980, 1982, 1984, 1986) Mistrz Polski wszechstronny konkurs konia wierzchowego: 1958, 1966) Wicemistrz Polski w skokach: 1972, 1981. W trakcie swojego życia został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, i trzykrotnie Złotym Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe.

