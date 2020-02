Niespodzianki dla krwiodawców 29 lutego na Legii

Wtorek, 25 lutego 2020 r. 13:21 Krewcy Legioniści

Serdecznie zapraszamy na kolejną zbiórkę krwi z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, która odbędzie się w sobotę, 29 lutego na stadionie Legii Warszawa. Zbiórka, w której wezmą udział dwa autokary-krwiobusy będzie trwała w godzinach 9-14.



Dla krwiodawców przygotowane zostały następujące atrakcje:



- klub Legia Warszawa przeznaczył dla krwiodawców z akcji bilety na mecz z Piastem Gliwice, który odbędzie się w niedzielę, 8 marca o godzinie 17:30



- krwiodawcy otrzymają piękne pamiątkowe podziękowania w formacie A4 za udział w akcji



- Sekcja Koszykówki Legii przekazała dla krwiodawców 40 biletów na mecz z Arką Gdynia, który odbędzie się w piątek, 13 marca o godzinie 19:00. Spotkanie odbędzie się na Bemowie



- PANDA, serwująca najlepsze zapiekanki w mieście, przekaże dla 100 krwiodawców vouchery na zapiekanki do odbioru na Bielanach.

PANDA Przystanek Aspekt, Wólczyńska 23

PANDA Ratusz Bielany , Żeromskiego 29a



- Pizza Pod Palmą z Al. Jerozolimskich 4 przekazała dla stu osób, które odda krew na naszej zbiórce, promocyjne kupony na pyszną pizzę za 1 PLN. Ponadto na Legię zostanie dostarczonych 10 gorących pizz, które rozlosujemy wśród obecnych na akcji krwiodawców.



- podczas zbiórki dla krwiodawców zostaną przygotowane pyszne pączki ufundowane przez Cukiernię Karpatka z Góry Kalwarii oraz gorące napoje (kawa i herbata)



- dwie wylosowane osoby otrzymają vouchery na usługę pełnego strzyżenia brody wraz ze stylizacją i pielęgnacją oraz konturowanie brzytwą u Grzecha w profesjonalnym zakładzie "Czarodziej Barber Shop" na Gocławiu.



Ponadto wśród krwiodawców naszej akcji rozlosujemy vouchery na konsumpcję w następujących miejscach:

- BONAppetit Restauracja, ul. Górczewska 224, Warszawa

- Pizzeria Trentadue Wiązowna, ul. Boryszewska 1/2, 05-462 Wiązowna

- Bar Swojski Kocioł, ul. Wolności 23, 05-220 Zielonka

- Restauracja SOULSET ul. Górczewska, Warszawa

- Restauracja meksykańska Rico Tex Mex, ul. Jana Pawła II, Warszawa



Jeżeli dopisze pogoda i zdrowie, to swoją obecnością zaszczyci nas kapitan AK wywodzący się z 6. Brygady Wileńskiej.



Już teraz zachęcamy do zaplanowania sobie czasu i namawiania znajomych. Nie bądźmy obojętni, wielu potrzebujących czeka na Waszą krew!

Widzimy się 29 lutego na Legii!