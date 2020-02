Podkowa Teqball Club 5-14 Legia Warszawa

W zaległym meczu 10. kolejki II ligi futsalu Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Podkowa Teqball Club 14-5. Po dziesięciu spotkaniach ekipa ze stolicy ma na swoim koncie 9 zwycięstw, 1 porażkę i zajmuje pierwsze miejsce w ligowej tabeli. Fotoreportaż z meczu - 52 zdjęcia Woytka Spotkanie było bardzo zacięte szczególnie w pierwszej połowie. Gospodarze szybko objęli prowadzenie i mimo optycznej przewagi "Wojskowych", wyprowadzali groźne i skuteczne kontry. W 14. minucie prowadzili już 3-1, ale legioniści natychmiast zdobyli kontaktową bramkę. Konsekwentna gra Legii zaowocowała dwoma kolejnymi trafieniami w kolejnych minutach i do szatni schodziliśmy prowadząc 4-3. Na początku drugiej połowy obraz nie uległ zmianie. Emocji nie brakowało nawet na ławkach rezerwowych, więc sędziowie pokazali kilka żółtych kartek, a najlepszy gracz Podkowy otrzymał w 24. minucie czerwony kartonik przy stanie 5-3 dla Legii. Od tego momentu morale gospodarzy siadło i rozwiązał się worek z bramkami dla Legii. W kilka minut "Wojskowi" doprowadzili do stanu 9-3. Rywale odpowiedzieli jeszcze dwoma golami, ale wyraźnie rozbici nie potrafili przeciwstawić się gościom i sami stracili jeszcze pięć. Kolejny mecz "Wojskowi" rozegrają już w czwartek, 27 lutego o godzinie 20:00 z Drukarzem Warszawa w hali OSiR Włochy przy ul. Gładkiej 18. Wstęp darmowy - zapraszamy! II liga: Podkowa Teqball Club 5-14 (3-4) Legia Warszawa 1-0 - 1' Bartłomiej Gołasiewicz 2-0 - 8' Bartłomiej Gołasiewicz 2-1 - 11' Krzysztof Jarosz 3-1 - 14' Bartosz Januszewski 3-2 - 14' Dominik Skorża 3-3 - 16' Mariusz Milewski 3-4 - 17' Bartosz Januszewski (samobójcza) 3-5 - 22' Mateusz Gliński 3-6 - 24' Paweł Tarnowski 3-7 - 25' Paweł Tarnowski 3-8 - 25' Adam Grzyb 3-9 - 28' Hubert Jabłoński (samobójcza) 4-9 - 28' Konrad Januszewski 4-10 - 29' Paweł Tarnowski 4-11 - 30' Łukasz Krupnik 5-11 - 35' Piotr Żegliński 5-12 - 35' Adam Grzyb 5-13 - 37' Paweł Tarnowski 5-14 - 39' Mateusz Gliński Podkowa: 88. Dariusz Nowak, 5. Patryk Perlejewski, 6. Bartosz Januszewski, 8. Maciej Frąckiewicz, 20. Bartłomiej Gołasiewicz, 1. Adrian Mańk, 2. Hubert Jabłoński, 7. Piotr Żegliński, 9. Piotr Cygan, 12. Krystian Szularz, 13. Sebastian Milewski, 11. Michał Hilcher, 77. Patryk Wilczewski trener: Sebastian Milewski Legia: 95. Mateusz Łysik, 8. Mateusz Gliński, 14. Krzysztof Jarosz, 19. Adam Grzyb, 81. Mariusz Milewski, 88. Paweł Sobolewski, 4. Dominik Skorża, 5. Paweł Juchniewicz, 6. Tomasz Doliński, 7. Łukasz Krupnik, 9. Paweł Tarnowski, 10. Sebastian Papiernik, 23. Kamil Hernik trener: Paweł Juchniewicz sędziowie: Paweł Pawlak, Bartłomiej Golda, Piotr Rachuta Fotoreportaż z meczu - 52 zdjęcia Woytka

