Futsal

Legia Warszawa 10-0 Drukarz Warszawa

Czwartek, 27 lutego 2020 r. 21:32 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W zaległym meczu 13. kolejki II ligi futsalu Legia Warszawa wygrała z Drukarzem Warszawa 10-0. Do przerwy legioniści prowadzili 3-0. Na trzy kolejki przed końcem sezonu Legia zajmuje 1. miejsce w tabeli z dorobkiem 10 zwycięstw w 11 meczach.



Kolejne spotkanie "Wojskowi" rozegrają już w najbliższą niedzielę, 1 marca o godzinie 17:00 w Celestynowie z Borem Regut. Najbliższe spotkanie w roli gospodarza nasz zespół rozegra 8 marca o 20:30 ze Zdrowiem Garwolin.



II liga: Legia Warszawa 10-0 (3-0) Drukarz Warszawa

1-0 - 4' Michał Zalewski

2-0 - 10' Adam Grzyb

3-0 - 14' Adam Krupa (samobójcza)

4-0 - 21' Mariusz Milewski

5-0 - 23' Adam Grzyb

6-0 - 26' Michał Zalewski (as. Mariusz Milewski)

7-0 - 29' Mateusz Łysik (as. Paweł Juchniewicz)

8-0 - 29' Paweł Tarnowski

9-0 - 32' Mariusz Milewski

10-0 - 40' Adam Grzyb (as. Krzysztof Jarosz)







Legia: 95. Mateusz Łysik (br), 9. Paweł Tarnowski, 14. Krzysztof Jarosz, 19. Adam Grzyb, 81. Mariusz Milewski (k), 88. Paweł Sobolewski (br), 4. Dominik Skorża, 5. Paweł Juchniewicz, 21. Michał Zalewski, 99. Olaf Wójtowicz

trener: Paweł Juchniewicz



Drukarz: 1. Adam Filipiuk (br), 15. Adrian Dembiński, 7. Alan Krupa (k), 9. Cezary Mitas, 11. Bogumił Łepecki, 4. Maciej Gawliński, 16. Igor Szyjkowski



Sędziowie: Karol Ziółkowski, Marta Brudnicka, Paweł Tumiński

Żółte kartki: Cezary Mitas, Maciej Gawliński (Drukarz)

Widzów: 115



Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal