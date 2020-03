III liga: Legia II Warszawa 2-0 Broń Radom

Niedziela, 8 marca 2020 r. 14:14 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W meczu 19. kolejki III ligi rozegranym w Ząbkach Legia II Warszawa wygrała z Bronią Radom 2-0.



Legioniści już w 2. minucie zdobyli gola. Piłkę w pole karne dograł Toni Segura, a do własnej bramki wpakował ją jeden z piłkarzy klubu z Radomia. Pięć minut później zza pola karnego uderzył Kamil Orlik, jednak jego strzał była za lekki, aby mógł zaskoczyć bramkarza. Po chwili gorąco zrobiło się pod bramką legionistów, jednak futbolówkę po uderzeniu głową wyłapał Wojciech Muzyk. W 23. minucie po sporym zamieszaniu w polu karnym Broni, strzał oddał Ivan Obradović, ale trafił jedynie w boczną siatkę. Trzy minuty później prawą flanką ruszył Salvador Agra, który został nieprzepisowo zatrzymany w polu karnym. Portugalczyk podszedł do wykonania jedenastki, ale nie dał rady pokonać Jakuba Kosiorka.



Po zmianie stron dobrą okazję mieli rywale, ale skutecznie piłkę nad poprzeczką przebił Muzyk. W 50. minucie przed pustą bramką stanął Salvador Agra, jednak w ostatniej chwili uprzedził go rywal. Nie minęła minuta, a legioniści cieszyli się z gola. Piłkę z rożnego dośrodkował Łukasz Łakomy, a do bramki głową wpakował ją Damian Warchoł. Przez resztę spotkania za wiele się nie działo, a podopieczni Piotra Kobiereckiego dowieźli trzy punkty do końca.



Aktualnie rezerwy Legii tracą jedynie punkt do pierwszego Sokoła Ostróda, za to tyle samo punktów co „Wojskowi” ma Sokół Aleksandrów Łódzki. Już za tydzień w sobotę o godz. 17 podopiecznych Piotra Kobiereckiego czeka spotkanie przy Konwiktorskiej z Polonią Warszawa.



III liga: Legia II Warszawa 2-0 (1-0) Broń Radom

1-0 - 2' (samobójcza)

2-0 - 51' Damian Warchoł



Legia II: 19. Wojciech Muzyk - 4. Ariel Mosór, 5. Łukasz Łakomy, 6. Antonio Segura (80' 8. Aleksander Waniek), 7. Kamil Orlik (90' 21. Mikołaj Neuman), 20. Nikodem Niski, 23. Salvador Agra (76' 16. Patryk Konik), 24. Kamil Kurowski, 25. Damian Warchoł (90' 9. Szymon Włodarczyk), 26. Mateusz Grudziński, 37. Ivan Obradović

Rezerwowi: 54. Mateusz Kochalski, 14. Kacper Skibicki, 17. Filip Sobiecki

trener: Piotr Kobierecki



Broń: 28. Jakub Kosiorek - 3. Szymon Jagieła, 4. Damian Machajek, 6. Adam Imiela, 9. Przemysław Nogaj, 10. Kamil Czarnewki, 11. Dominik Leśniewski, 13. Patryk Czarnota, 16. Bartłomej Ziemak, 17. Maksim Kventsar, 20. Adrian Dąbrowski

Rezerwa: 1. Paweł Młodziński, 2. Damian Winiarski, 7. Dawid Sala, 14. Karol Kasprzyk, 15. Przemysław Śliwiński, 18. Kacper Jedynak, 19. Damian Kołtunowicz

trener: Dariusz Różański



żółte kartki: Grudziński, Kventsar, Dąbrowski



Tabela, wyniki i terminarz III ligi