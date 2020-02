U15: powołanie dla Rafała Boczonia

Wtorek, 25 lutego 2020 r. 15:11 Raffi, źródło: Legionisci.com / pzpn.pl

PZPN uruchomił projekt Future Pro, który zajmować się będzie zawodnikami późno dojrzewającymi i urodzonymi w późniejszych miesiącach roku. Na pierwsze zgrupowanie selekcyjne Future PRO dla kategorii U15, które odbędzie się od 02.03.2020 do 06.03.2020 w Szamotułach, powołani zostali zawodnicy z rocznika 2005 oraz dwóch graczy młodszych, w tym legionista - środkowy obrońca Rafał Boczoń (ur. w sierpniu 2006 r.).



Rafał Boczoń rozpoczynał swoją przygodę z piłką w Marcovii, a do Legii dostał się po udanych testach które przeszedł w listopadzie 2014 r. Uwagę selekcjonerów zwrócił na siebie dobrą grą w swoim roczniku oraz w starszej o rok drużynie CLJ U15. W listopadzie 2019 r., na międzynarodowym turnieju Estima Cup zdobył z kolei nagrodę dla najlepszego gracza turnieju, mimo stosunkowo "niewygodnej" dla tego rodzaju wyróżnień pozycji na boisku.



Program Future Pro ma obejmować stały monitoring zawodników, jak również zgrupowania i mecze z reprezentacjami innych krajów wyselekcjonowanymi podobnie. Legia była jednym z pierwszych klubów, która podnosiła kwestię konieczności opieki nad graczami późno dojrzewającymi i działań systemowych, by "ratować" dla piłki graczy urodzonych w ostatnich miesiącach roku, którzy już na wczesnym etapie stanowią w klubach bardzo mały procent zawodników. Dwa lata temu przy Łazienkowskiej odbył się Turniej Wieku Biologicznego (kolejne tego typu imprezy odbywały się też w innych miastach), a w najbliższą sobotę i niedzielę odbędzie się kolejna jego edycja.



Powołania na zgrupowanie selekcyjne Future PRO:

Kacper Kalisz (Escola Varsovia), Filip Luberecki (Escola Varsovia), Jan Mierzwa (FASE Szczecin), Szymon Baran (Jagiellonia Białystok), Dominik Dyśko (Jagiellonia Białystok), Mateusz Kul (Jagiellonia Białystok), Miłosz Piekutowski (Jagiellonia Białystok, 2006), Adam Zięba (Jagiellonia Białystok), Bartłomiej Juszczyk (Korona Kielce), Kamil Krzemiński (Korona Kielce), Oliwier Piątkowski (Korona Kielce), Kamil Budych (Lech Poznań), Maksymilian Dziuba (Lech Poznań), Marcin Adamik (Lechia Gdańsk), Rafał Boczoń (Legia Warszawa, 2006), Kacper Tracz (Motor Lublin), Szymon Grączewski (Olimpia Elbląg), Jakub Litwiński (Pogoń Szczecin), Kacper Banasik (Polonia Warszawa), Jan Adamiec (Rozwój Katowice), Szymon Maszkowski (Śląsk Wrocław), Wiktor Jaślar (Wisła Kraków), Martin Frankowski (Zagłębie Lubin), Kacper Gałka (Zagłębie Lubin)