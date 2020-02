Marciniak sędzią meczu z Cracovią

Szymon Marciniak został wyznaczony do sędziowania meczu 24. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Cracovią. W obecnym sezonie arbiter z Płocka prowadził trzy mecze stołecznego zespołu (0-0 z Jagiellonią, 1-2 z Lechią, 3-2 z Widzewem). Cracovii sędziował dwa razy (1-2 z ŁKS-em, 2-0 ze Śląskiem). Na liniach pomagać mu będą Paweł Sokolnick i Bartosz Heinig, sędzią technicznym będzie Damian Kos, natomiast w wozie VAR zasiądą Bartosz Frankowski i Marcin Boniek. Obsada sędziowska 24. kolejki Ekstraklasy Raków Częstochowa – Piast Gliwice, sędzia: Daniel Stefański (Bydgoszcz) Jagiellonia Białystok – Lech Poznań, sędzia: Krzysztof Jakubik (Siedlce) Wisła Kraków – Wisła Płock, sędzia: Łukasz Szczech (Kobyłka) Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin, sędzia: Tomasz Musiał (Kraków) Legia Warszawa – Cracovia, sędzia: Szymon Marciniak (Płock) Korona Kielce – Lechia Gdańsk, sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa) Arka Gdynia – ŁKS Łódź, sędzia: Piotr Lasyk (Bytom) Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław, sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa)

Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

dodaj

Wolfik - 10 minut temu, *.179.238 Dwóch moich "ulubieńców" w meczu na szczycie. Jeden na ławce gości, drugi z gwizdkiem. odpowiedz

Kobo(L)t - 17 minut temu, *.privatgirot.se Marciniak Marciniakiem, ale na Varze siedzi prawdziwa gwiazda. odpowiedz

Jerry - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Najgorszy arbiter w Polsce. O nie drukuje on jest po prostu żenująco słaby!!! odpowiedz

SYL65 - 1 godzinę temu, *.szpitalmadalinskiego.pl MIĘDZY NARODOWY DRUKARZ KARNY ALBO CZERWONA KARTKA ŻEBY POMÓC KRAKUSOM odpowiedz

Lukasz - 18 minut temu, *.amazonaws.com @SYL65: Na forum Cracovii też lament, tyle że w drugą stronę. Ich zdaniem na pewno będzie drukował dla Legii :). odpowiedz

Marcin - 1 godzinę temu, *.chello.pl Karny na bank.Stawiać u buka. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.