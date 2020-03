24. kolejka Ekstraklasy: Legia powiększyła przewagę

Komentarze (20)

Mr T - 1 godzinę temu, *.mm.pl Przy takiej grupie poscigowej - Cracovia, Pogon i Slask to mistrza mamy juz w kieszeni :) odpowiedz

(L) - 13 godzin temu, *.ilabs.pl Rafix



Dużo nauki jeszcze przed Tobą. Ochlon odpowiedz

Arek - 20 godzin temu, *.tpnet.pl Chciałbym, żeby to był ten moment, w którym to Legia pozostałym rywalom mówi - odjaaaazzzzddddd! odpowiedz

Wolfik - 29.02.2020 / 12:08, *.mm.pl Bardzo dobry mecz Rakowa i "kurczaki" zostały ugotowane. Mówiłem, że punkt przywieziony z Bełchatowa trzeba szanować bo większość tam polegnie. odpowiedz

Juliusz Kamil Miśkiewicz - 29.02.2020 / 01:17, *.tpnet.pl Amika mknie na jednej szynie , chyba niedługo się wykolei , zdobyła z Jagą punkt jedynie - tonąć zaczyna niczym Arka na mierzeji , czy tam nad zatoką . Spowolnili dążenie do pucharów , coraz bardziej się wloką , jak Pyry wyławiane z garów . W tabeli szanse coraz mniejsze , mają Pyrusy w tym sezonie - i choć starają się jak gejsze , nie skończą sezonu na czwartym peronie . Bo Dublet będzie przecież w Warszawie , więc ktoś z czwartego miejsca w tabeli , zagra w pucharach lub zagra prawie - i np. na Stjarnanie się wypie.....li . Więc ta Amika , choć bardzo sie stara , nie zwieńczy planu pięcioletniego , wpadną do przeciętności gara , w ramach sezonu zmarnowanego . Kartofle w sosie buraczanym , znów będą mistrzom (L) - zazdrościć niesmacznie , zamiast w kierunku ( jak ziemniak ) obranym , zawczasu dążyć skutecznie i bacznie . Nikt się rzecz jasna tym nie przejmuje - Bo mistrzem Legia , a Lech to ..... odpowiedz

Kurak(L) - 29.02.2020 / 08:19, *.32.241 @Juliusz Kamil Miśkiewicz: Powinieneś pisac wiersze dla młodych legionistów, cos jak Tuwim... odpowiedz

Juliusz Kamil Miśkiewicz - 21 godzin temu, *.tpnet.pl @Kurak(L): Hehe , dziękuję . Tak mnie coś naszło . odpowiedz

Tv⚽️Legia - 28.02.2020 / 13:32, *.188.238 A kiedy pibliczna bèdzie pokazywała wszystkie mecze ligowe?!wybrane to wybrańcy a tak nigdy publiczna nie osiàgnie 100%ogládalnosci,... odpowiedz

Po(L)ubiony - 29.02.2020 / 10:10, *.chello.pl @Tv⚽️Legia: za to trzeba zapłacić, a abonament płaci 10% zobowiązanych. odpowiedz

Wolfik - 29.02.2020 / 12:06, *.mm.pl @Po(L)ubiony: To i tak za dużo. Sam się dziwię, że płacę za ten badziew... odpowiedz

Edek - 28.02.2020 / 12:41, *.play-internet.pl Ekstraklasa to wszystkie drużyny a nie tylko legia może inni chcą oglądać Lecha Wisłę jagiellonie nie każdy chce legie legia to nie pępek świata odpowiedz

eLo - 28.02.2020 / 14:50, *.chello.pl @Edek: Legia z dużej litery bucu odpowiedz

dino - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Edek:

Pępek świata to może nie ale pępek ligi na pewno odpowiedz

Tomek - 28.02.2020 / 09:17, *.113.189 Nie wiem jak oni to wybierają ale zamiast pokazywać mecz lidera z wiceliderem to oni pokazują mecz drużyn z miejsc 9 oraz 5. Mówią coś o popularyzowaniu naszej ligi oraz o docieraniu do większej liczby widzów ale pokazując takie mecze jak ten dzisiejszy to z całą pewności nie wiele osób zachęci do oglądania. odpowiedz

K - 28.02.2020 / 09:49, *.t-mobile.pl @Tomek:

Które spotkanie będzie transmitowane przez TVP zostało ustalone przed startem rundy. odpowiedz

Alan - 28.02.2020 / 10:23, *.t-mobile.pl @Tomek:

Poprostu nie może być ciągle Legia w tv, była tydzień temu teraz wybrali inny mecz, zresztą jak popatrzy się w transmisję to jesteśmy na 1 pozycji. Zapraszam na Ł3 na żywo tez się fajnie ogląda. odpowiedz

Tomek - 28.02.2020 / 10:26, *.113.189 @K: Nieprawda. Na początku lutego został wyznaczony plan transmisji do 27 kolejki, a więc już wtedy było wiadomo że i Legia i Cracovia są w pierwszej trójce i chyba ciekawszy jest mecz między nimi niż starcie drużyn które na tamten czas (jak i obecny) nie zajmują miejsc które uprawniają ich do gry w europejskich pucharach odpowiedz

Tomek - 28.02.2020 / 10:30, *.113.189 @Alan: Tak będę jutro na stadionie i obejrzę sobie wszystko na żywo z trybun ale taki mecz jak jutrzejszy Legii z Cracovią powinien być pokazywany w telewizji publicznej skoro tak zależy im na dotarciu do większej liczby odbiorców. odpowiedz

K - 28.02.2020 / 10:55, *.t-mobile.pl @Tomek:

W takim razie do zobaczenia na Łazienkowskiej! odpowiedz

Rafix - 28.02.2020 / 15:03, *.chello.pl @Tomek: a masz jakieś badania ktore pokazują że mecz Legia- Cracovia w TVP trafi do większej publiki niż Jaga- Lech?

W Warszawie stać kibica na C+

W Krakowie jak i Poznaniu centusie to pewnie mecze tylko w TVP

A w Białymstoku to juz tylko TVP bo tam to zasięgu pewnie nawet nie ma C+





odpowiedz

