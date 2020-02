Trwa 24. kolejka Ekstraklasy

W piątek zostały rozegrane dwa pierwsze mecze 24. kolejki Ekstraklasy. W Bełchatowie Raków pokonał Piasta, a w Białymstoku Jagiellonia podzieliła się punktami z Lechem. Najciekawiej zapowiada się spotkanie pomiędzy liderującą Legią i drugą aktualnie Cracovią, które zaplanowano na sobotę. Wcześniej jednak Wisła zagra z Wisłą, a Górnik z Pogonią. W niedzielę bardzo ważny mecz dla układu dolnej części tabeli pomiędzy Arką i ŁKS-em. Na zakończenie kolejki odbędą się derby Dolnego Śląska. 24. kolejka: Raków Częstochowa 2-0 Piast Gliwice Jagiellonia Białystok 1-1 Lech Poznań Sobota 29.02. godz. 15:00 Wisła Kraków - Wisła Płock (nSport) godz. 17:30 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin (C+ Sport) godz. 20:00 Legia Warszawa - Cracovia (C+ Sport) Niedziela 01.03. godz. 12:30 Korona Kielce - Lechia Gdańsk (C+ Sport) godz. 15:00 Arka Gdynia - ŁKS Łódź (C+ Sport) godz. 17:30 Zagłębie Lubin - Śląsk Wrocław (C+) Aktualna tabela Ekstraklasy Terminarz i wyniki Ekstraklasy Klasyfikacja strzelców

Komentarze (11)

+ dodaj komentarz

dodaj

Tv⚽️Legia - 11 godzin temu, *.188.238 A kiedy pibliczna bèdzie pokazywała wszystkie mecze ligowe?!wybrane to wybrańcy a tak nigdy publiczna nie osiàgnie 100%ogládalnosci,... odpowiedz

Edek - 12 godzin temu, *.play-internet.pl Ekstraklasa to wszystkie drużyny a nie tylko legia może inni chcą oglądać Lecha Wisłę jagiellonie nie każdy chce legie legia to nie pępek świata odpowiedz

eLo - 10 godzin temu, *.chello.pl @Edek: Legia z dużej litery bucu odpowiedz

Tomek - 15 godzin temu, *.113.189 Nie wiem jak oni to wybierają ale zamiast pokazywać mecz lidera z wiceliderem to oni pokazują mecz drużyn z miejsc 9 oraz 5. Mówią coś o popularyzowaniu naszej ligi oraz o docieraniu do większej liczby widzów ale pokazując takie mecze jak ten dzisiejszy to z całą pewności nie wiele osób zachęci do oglądania. odpowiedz

K - 15 godzin temu, *.t-mobile.pl @Tomek:

Które spotkanie będzie transmitowane przez TVP zostało ustalone przed startem rundy. odpowiedz

Alan - 14 godzin temu, *.t-mobile.pl @Tomek:

Poprostu nie może być ciągle Legia w tv, była tydzień temu teraz wybrali inny mecz, zresztą jak popatrzy się w transmisję to jesteśmy na 1 pozycji. Zapraszam na Ł3 na żywo tez się fajnie ogląda. odpowiedz

Tomek - 14 godzin temu, *.113.189 @K: Nieprawda. Na początku lutego został wyznaczony plan transmisji do 27 kolejki, a więc już wtedy było wiadomo że i Legia i Cracovia są w pierwszej trójce i chyba ciekawszy jest mecz między nimi niż starcie drużyn które na tamten czas (jak i obecny) nie zajmują miejsc które uprawniają ich do gry w europejskich pucharach odpowiedz

Tomek - 14 godzin temu, *.113.189 @Alan: Tak będę jutro na stadionie i obejrzę sobie wszystko na żywo z trybun ale taki mecz jak jutrzejszy Legii z Cracovią powinien być pokazywany w telewizji publicznej skoro tak zależy im na dotarciu do większej liczby odbiorców. odpowiedz

K - 14 godzin temu, *.t-mobile.pl @Tomek:

W takim razie do zobaczenia na Łazienkowskiej! odpowiedz

Rafix - 10 godzin temu, *.chello.pl @Tomek: a masz jakieś badania ktore pokazują że mecz Legia- Cracovia w TVP trafi do większej publiki niż Jaga- Lech?

W Warszawie stać kibica na C+

W Krakowie jak i Poznaniu centusie to pewnie mecze tylko w TVP

A w Białymstoku to juz tylko TVP bo tam to zasięgu pewnie nawet nie ma C+





odpowiedz

madd - 53 minuty temu, *.orange.pl @Rafix: ale śmieszne

http://www.lyngsat-maps.com/footprints/Hotbird-13C-Wide.html odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.