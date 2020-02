Przed sobotnim meczem z Cracovią kibice Legii przeprowadzą kolejną zbiórkę w ramach akcji "Książki w pudle". Zachęcamy wszystkich do przynoszenia niepotrzebnych, zalegających w domach książek o dowolnej tematyce, które mogłyby uzupełnić biblioteki w zakładach karnych. Przyda się każda książka w stanie nadającym się do ponownego wykorzystania. Zbiórka będzie prowadzona pod stadionem w pobliżu SportsBaru od godziny 18:00. Możliwy jest również odbiór książek bezpośrednio z domu. Zgłoszenia posiadania większej liczby książek prosimy przesyłać na adres e-mailowy ksiazkiwpudle@gmail.com.

Aga - 37 minut temu, *.com.pl Super akcja brawo Bracia (L) odpowiedz

