NSŚ: Europejskie puchary 2019/20 (16)

Piątek, 28 lutego 2020 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Za nami kolejne spotkania europejskich pucharów, podczas których pod względem opraw meczowych działo się niewiele. Fani Bayernu kolejny raz zaprezentowali stanowisko anty UEFA, wywieszając transparenty "UEFA: We care about the richest, your greed kills our football" oraz "No! to matches behing closed doors". Niemieccy kibice kolejny raz mieli ze sobą także transparenty odnoszące się do zbyt wysokich cen biletów na wyjazdowe mecze. Co ciekawe, media ani w Polsce, ani na świecie nie podchwyciły od dawna tematu i nie szkalują Niemców za hasła "niemeczowe".



Mecz Red Bulla Salzburg z Eintrachtem w pierwotnym terminie został odwołany z powodu orkanu i przełożony na kolejny dzień. Niemieccy kibice, którzy przybyli do Salzburga, udali się więc na mecz hokeja RB Salzburg II - Klagenfurter i dopingowali zespół gości. Z kolei mecz Interu z Łudogorcem Razgrad rozegrano bez udziału publiczności z powodu zagrożenia koronawirusem.



Oprawę zaprezentowali kibice Olympique Lyon, Realu, a także Malmo FF i Chelsea (choreografia przygotowana przez kibiców, ale sfinansowana przez klub). Fani z Wolfsburga, jako jedni z nielicznych w tej serii gier Ligi Mistrzów i Europy, odpalili pirotechnikę w Szwecji.



Chelsea na meczu z Bayernem Monachium:





Bayern Monachium na wyjazdowym meczu z Chelsea:







Olimpique Lyon na meczu z Juventusem:







Celtic na meczu z FC Kopenhaga:





FC Kopenhaga na wyjazdowym meczu z Celtikiem:





Ajax Amsterdam na meczu z Getafe:







FC Basel na meczu z APOEL-em Nikozja:





APOEL Nikozja na wyjazdowym meczu z FC Basel:





Bayer Leverkusen na wyjazdowym meczu z FC Porto:







FC Porto na meczu z Bayerem Leverkusen:





AS Roma na wyjazdowym meczu z KAA Gent:





Club Brugge na wyjazdowym meczu z Manchesterem United:





LASK Linz na meczu z AZ Alkmaar:







AZ Alkmaar na wyjazdowym meczu z LASK Linz:





Malmo FF na meczu z VfL Wolfsburg:





VfL Wolfsburg na wyjazdowym meczu z Malmo FF:







Real Madryt na meczu z Manchesterem City:





Rangers na wyjazdowym meczu z Bragą:





Sporting Lizbona na wyjazdowym meczu z Istabul Basaksehirem:





Wolverhampton na wyjazdowym meczu z Espanyolem Barcelona:





Olympiakos Pireus na wyjazdowym meczu z Arsenalem: