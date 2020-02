NKO uchyliła karę dla kibiców Żylety za mecz z ŁKS-em!

Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN uchyliła zakaz wpuszczenia na jeden mecz ekstraklasy kibiców, którzy podczas meczu z ŁKS-em obecni byli na "Żylecie". W mocy utrzymana została grzywna w wysokości 50 tysięcy złotych. Przed meczem z Jagiellonią NKO jedynie zawiesiła rygor natychmiastowej wykonalności kary, teraz zaś podjęła ostateczną decyzję dotyczącą jej uchylenia. Przypomnijmy, że Komisja Ligi 12 lutego ukarała nasz klub w związku z transparentami, które pojawiły się na meczu Legia - ŁKS. Komisja Ligi powołała się na art. 64 i 67 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Na cztery dni przed meczem Legia - Jagiellonia NKO podjęła decyzję o zawieszeniu rygoru natychmiastowej wykonalności kary , dzięki czemu spotkanie rozegrane zostało z udziałem wszystkich kibiców na wszystkich trybunach. Już w najbliższą sobotę o godzinie 20:00 Legia podejmować będzie na swoim stadionie Cracovię. Zachęcamy do zakupu biletów i wspierania naszej drużyny z trybun!

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

transparentny - 23 minuty temu, *.orange.pl czyżby akcja #wykluczenizPKOekstraklasy pomogła? :) odpowiedz

Rrr - 16 minut temu, *.150.124 @transparentny: taaaaa,jasne już się wystraszyli. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.