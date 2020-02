Legia kupi Slisza za ponad milion euro

20-letni pomocnik Zagłębia Lubin Bartosz Slisz w czwartek przejdzie testy medyczne przed transferem do Legii. Według informacji Sport.pl, stołeczny zespół zapłaci za zawodnika jego kwotę odstępnego, czyli ponad milion euro. Slisz jest w Zagłębiu piłkarzem podstawowej jedenastki. W tym sezonie rozegrał dla tej drużyny 24 mecze, w których strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty. Jego obecny kontrakt z "Miedziowymi" obowiązuje do czerwca 2022 roku. Slisz będzie miał za zadanie wypełnić lukę w środku pola, która powstała po sprzedaży Cafu .

(L)egiunia Fanatic(L) - 10 minut temu, *.centertel.pl Bardzo dobry transfer witamy w Legii chłopaku i powodzenia. odpowiedz

Wilanow - 13 minut temu, *.tpnet.pl Bardzo dobra decyzja, oby tylko nie złapał jakiejś kontuzji i dalej się rozwijał. Około 1,5 mln euro za 20 latka, reprezentanta kraju to nie tak dużo. odpowiedz

Juri - 21 minut temu, *.inetia.pl Bardzo dobra decyzja klubu. odpowiedz

tekken (L) - 35 minut temu, *.chello.pl Transfer przyszłościowy. Dobry pomysł. odpowiedz

majusL@legionista.com - 41 minut temu, *.174.42 No kurwa jaja!!! 3 razy sprawdzałem date w kalendarzu. Kolejny novikovas. No beka na calego odpowiedz

Luk - 3 minuty temu, *.214.220 @majusL@legionista.com: idź wylizać rowa partnerowi. odpowiedz

lob - 47 minut temu, *.chello.pl Jeżeli ma u nas grać przynajmniej 2-3 lata to tak.

Jeżeli tylko po to, żeby go w czerwcu sprzedać to nie. Legia to nie turecki bazar.

Powinniśmy wprowadzać swoich, młodych zawodników z naszej szkółki, a jak już kupować to takich, którzy od razu będą wzmocnieniem. odpowiedz

Józefowianin - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Młody zdolny oby,sobie poradził. odpowiedz

Krytykant_zawodowiec - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Czyli Antolic konczy kariere w Legii, dobry ruch odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @Krytykant_zawodowiec: polska jezyk, trudna jezyk?



"Slisz będzie miał za zadanie wypełnić lukę w środku pola, która powstała po sprzedaży Cafu." odpowiedz

Grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Wolalbym napastnika bo co jesli Kante dostanie kontuzji? No i szału nie ma 2 gole 2 asysty na pomocnika to tak nedznie... odpowiedz

Fcm - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Grzesiek: to jest defensywny pomocnik to co ma strzelić 10 bramek? odpowiedz

Rado1916 - 54 minuty temu, *.com.pl @Grzesiek: cztery razy lepsze liczby niż Cafu i Martins razem wzięci, którzy łącznie w tym sezonie zanotowali 0 bramek i 1 asystę odpowiedz

eN - 1 godzinę temu, *.as9105.com Wow pozytywne zaskoczenie! odpowiedz

eee - 1 godzinę temu, *.pktele.pl za co ? odpowiedz

Spox - 1 godzinę temu, *.net.pl brawo! takich transferów nam trzeba...młodzi, zdolni Polacy, brawo! odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com Nareszcie solidne i przemyslane posuniecie ze strony zarzadzajacych. JESLI to okaze sie prawda. Inwestycja, sportowa i finansowa. Oby tak dalej. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Krzeszczu: dobry ten slisz? Nie sledze az tak dokladnie ekstraklapy... odpowiedz

Krzeszczu - 54 minuty temu, *.bredband2.com @grzesiek: imho to taki normalny/zdolny chlopak. Na pewno zaden Messi czy Eriksen, ale o niebo wiekszy potencjal niz kaleki jak Edek, Obsradovic, chupa chips czy inna gruba berta. Nie skonczyl jeszcze 21 lat, wiec smialo mozemy z niego wycisnac 3-4 lata (przy naszej polityce transferowej, co nie jest az tak zle), i spokojnie zarobic na transferze. Bo latwiej to zrobic z mlodym chlopakiem "po przejsciach" w reprach u-18 i u-20, i na dodatek takim ktory gra na solidnym poziomie w tej naszej ekstraklapie. IMHO wlasnie takich pilkarzy powinnismy sciagac. I bedzie nas wtedy stac na jedna albo dwie naprawde fajne gwiazdy pokroju Dzidzia Ofoe. A co za tym idzie, sporo pozytywow, w tym jak najbardziej sportowych.



Czyzby nasz szanowny Szopenovic nareszcie sie uczyl? odpowiedz

Słabo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Transfer nastawiony na przyszły zysk. Gość nie ma doświadczenia (jedynie w naszej słabej eklapie) i nie będzie żadnym wzmocnieniem na europejskie puchary. Za takie pieniądze można było ściągnąć kogoś lepszego. odpowiedz

Paweł - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Słabo : No tak zawsze się znajdzie malkontent, któremu co by nie zrobili to źle. Wskaż tego lepszego za te pieniądze ... czekam niecierpliwie. odpowiedz

Bebech - 1 godzinę temu, *.orange.pl Transfer w stylu czasów Leśnego ;) odpowiedz

bebech - 1 godzinę temu, *.orange.pl Wow, szacunek za odwagę. To może mieć sens. odpowiedz

Rafix - 1 godzinę temu, *.chello.pl Takich transferów powinno być więcej. Jak z 3 takich młodych perspektywicznych sprawdzi się chociaż 1 to i tak bedzie6to spory zysk. odpowiedz

ja85 - 2 godziny temu, *.com.pl 100 razy wolę kupować najlepszych ligowców i Polaków niż no name wynalazki z którejś tam ligi hiszpańskiej bądź z Bałkanów odpowiedz

Tomuś - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Sprowadźmy Teodorczyka odpowiedz

Ding - 2 godziny temu, *.chello.pl Przyjdzie teraz czy w czerwcu? odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Ding: teraz odpowiedz

t - 53 minuty temu, *.tpnet.pl @Ding:

w czerwcu 2023. To pewno.... odpowiedz

Władeczek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Co za ogóras faken. Nie majo na co kapony wydawać to wydaja na takich paralityków faken co nie miara. Już nie moge na to patrzeć. Kudłaty sie nie zna, gdzie on prowadzi Legię faken. odpowiedz

Miro - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Władeczek: ty już lepiej nie pij tego wińska bo ci szkodzi faken - ekspert z koziej wolki odpowiedz

dino - 24 minuty temu, *.amazonaws.com @Miro:

Władeczek to tylko maciorę pije odpowiedz

L L L - 2 godziny temu, *.centertel.pl Chyba się redakcja pomyliła,nie euro a złoty odpowiedz

x - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Na klasowych napastnikow zaluja kasy, a na takiego nie? no niezle, kolejny dowod na mafijne przewalanki pieniezne w tym klubie odpowiedz

Ootymista - 2 godziny temu, *.chello.pl @x: Gratuluję. Jesteś pierwszym malkontentem. W nagrodę wygrywasz talon... na maść na ból dupy. Ciebie cokolwiek cieszy na tym świecie ? odpowiedz

jezus - 17 minut temu, *.vectranet.pl @Ootymista: puknij sie w czolo, po prostu stwierdzilem fakty i tyle, jak widac trafilo i zabolało odpowiedz

ERW - 2 godziny temu, *.amazonaws.com Super! Mam tylko nadzieję, że nie skończy się jak z Masłowskim. odpowiedz

gumowe_ucho - 2 godziny temu, *.net.pl Kwota odstępnego to 1,5 mln euro. odpowiedz

Ja1916 - 2 godziny temu, *.onet.pl No i to jest transfer, a nie zagraniczne niewiadome koło 30-dziestki. odpowiedz

Cisse - 2 godziny temu, *.com.pl Świetna decyzja, wielkie talent! odpowiedz

KasztanoRonaldo - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Cisse: jeszcze Bukse z wisly i Stipice z pogoni po sezonie odpowiedz

Pifko - 2 godziny temu, *.chello.pl Dobry deal odpowiedz

F i l u 3 k o l o r y - 2 godziny temu, *.47.146 O proszę, bardzo pozytywne i spore zaskoczenie. odpowiedz

MP (L) - 2 godziny temu, *.virginm.net No ciekawy transfer trzeba przyznac. Decydujace pilkarsko lata sa przed nim i jest obiecujacym pilkarzem. Oby sie rozwinal! Dobry ruch odpowiedz

abudabi - 2 godziny temu, *.amazonaws.com W mojej ocenie zajebisty ruch- Młody sobie dobrze radzi w Zagłębiu, rozegra u nas dobre 2 rundy i uda się sprzedać Go dalej z zyskiem. Plus dla takich transferów. odpowiedz

Docenr - 2 godziny temu, *.antik.sk @abudabi: zeby tylko niegral na sile w celu podniesienia wartosci sprzedazy a na lawie usiadzie Antol albo Marins jak to bylo z Kulenowiczem i Szymanskim odpowiedz

