Legia kupi Slisza za ponad póltora miliona euro

20-letni pomocnik Zagłębia Lubin Bartosz Slisz w czwartek przejdzie testy medyczne przed transferem do Legii. Według informacji Sport.pl, stołeczny zespół zapłaci za zawodnika jego kwotę odstępnego, czyli ponad milion euro. Prezes Zagłębia sprecyzował na łamach Przeglądu Sportowego, że chodzi o kwotę 1,5 mln euro + VAT. Slisz jest w Zagłębiu piłkarzem podstawowej jedenastki. W tym sezonie rozegrał dla tej drużyny 24 mecze, w których strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty. Jego obecny kontrakt z "Miedziowymi" obowiązuje do czerwca 2022 roku. Slisz będzie miał za zadanie wypełnić lukę w środku pola, która powstała po sprzedaży Cafu .

PiotrŻo(L)iborz - 23 minuty temu, *.play-internet.pl Bardzo dobry zawodnik, warto zainwestować, brać jeszcze tego młodego Białka od razu :) odpowiedz

Wolfik - 38 minut temu, *.mm.pl Bartek Ślisz był jesienią wyróżniającym się zawodnikiem "miedziowych". Młody Polak, znający realia ligi, gotowy do gry bez "aklimatyzacji". Cena może i wysoka, ale traktujmy ją jako inwestycję. W każdym razie wole naszego niż grajka z peryferii europejskiej piłki. Bardzo dobry ruch moim zdaniem.

odpowiedz

loko - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl wedlug mnie zmarnowany hajs odpowiedz

arek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Tylko że ta luka po Cafu znajduje się obecnie na ławce lub trybunach. W tej opcji chyba szkoda 1,5 mln euro. W tej opcji to można mieć gracza który przerasta wszystkich obecnych, albo młodego ale na pozycji na której będzie grał a jego wartość przez to będzie rosła. odpowiedz

MAKEN - 1 godzinę temu, *.252.3 Nowa strategia. Czas pokaże. Warto jednak stawiać na swoich. odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.virginm.net Fajnie, że młody Polak. Wolałbym jednak, żeby szukali lewego obrońcy, a Karbo przesunęli na środek. Jednak wierzę, że Slisz się u nad rozwinie. Mam tylko nadzieje, że zmieni numer na koszulce, bo 99 to mam takie słabe ostatnie wspomnienia:)

odpowiedz

ZGL - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Za slaby i za drogi LEGIO !!! odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Mam pytanie. Nie lepiej bylo kupic tego Hiszpana za 2 mln. Euro? Jak sadzicie? odpowiedz

Tomek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Leśny Dziadek: Nie. odpowiedz

zDo(L)ny - 59 minut temu, *.play-internet.pl @Tomek: A skąd wiesz ?? odpowiedz

Zduneq - 9 minut temu, *.play-internet.pl @zDo(L)ny: był kiedyś w Legii taki chłopak, młody polak.Nie pamiętam jak się nazywał ale Legia go nie chciała bo miała takiego Hiszpana Arubarrne.A już sobie przypomniałem, ten chłopak nazywał się Robert Lewandowski. odpowiedz

Macko - 2 godziny temu, *.com.pl Slisza za bardzo nie kojarzę, ale generalnie strategia jest dobra. Legia powinna kupować młodych, zdolnych, wyróżniających sie w naszej lidze zawodników z innych klubów zanim odejdą za granicę, po to żeby stale wzmacniać swój skład i/lub opylać ich za jeszcze większe pieniądze i na tym zarabiać. Dla tych młodych gra w Legii, europejskich pucharach itd powinna być odskocznią do tzw wielkiej piłki. To skąd gość pochodzi i gdzie się nauczył grać nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Wielu legionistów włącznie z Kaką było spoza Warszawy. Ważne żeby będąc tu zasuwali na maksa dla Legii. A Sliszowi jeśli do nas przyjdzie życzmy powodzenia. odpowiedz

rafaelvan - 2 godziny temu, *.centertel.pl Byle by nie grał z kurnikiem bo to żabojad jest odpowiedz

qna - 2 godziny temu, *.centertel.pl za słaby na Legię odpowiedz

Chcemy kocura a nie ogóra - 2 godziny temu, *.plus.pl Przecież to jest jakiś kompletny ogóras, z czym do ludzi? odpowiedz

Matigol - 2 godziny temu, *.orange.pl @Chcemy kocura a nie ogóra: Ogóras? Widać że kompletnie nie interesujesz się ekstraklasą. Ochłoń, zacznij ją śledzić a potem się wypowiadaj. odpowiedz

Chcemy kocura a nie ogóra - 2 godziny temu, *.plus.pl @Matigol: A skąd ty się waflu wziąłeś? Wyjazd jak dorośli dyskutują. odpowiedz

Pele - 2 godziny temu, *.13.30 @Chcemy kocura a nie ogóra: No to faktycznie dorosła wypowiedź. Kasztan jesteś i nic więcej odpowiedz

Matigol - 2 godziny temu, *.orange.pl @Chcemy kocura a nie ogóra: Słuchaj gnoju - po 1 wafla to sobie w rodzinie poszukaj, po 2 - jeśli Ty jesteś dorosły to ja mógłbym być twoim dziadkiem a po 3 nie obrażałem Cię więc czemu pokazujesz swój brak kultury??? odpowiedz

Banio 74 - 2 minuty temu, *.t-mobile.pl @Chcemy kocura a nie ogóra: JAPA chamie!!! odpowiedz

Kalbar - 3 godziny temu, *.chello.pl Brać jeszcze Białka. odpowiedz

Zamoj - 2 godziny temu, *.orange.pl @Kalbar:

i żółtka odpowiedz

zman - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Kalbar: i skorupke odpowiedz

m4 - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Kalbar: i Skorupka odpowiedz

Lukadz2634 - 59 minut temu, *.t-mobile.pl @zman : Izabella już za stara, tylko młodzież ;-) odpowiedz

znajca - 3 godziny temu, *.plus.pl Kurcze... w ogóle nie przyglądałem się temu chłopakowi. Czy można jego grę do kogoś porównać? Proszę o charakterystykę w kilku słowach. Z góry pięknie dziękuję. odpowiedz

Ryszard Smalczyński - 3 godziny temu, *.24.91 @znajca: połączenie młodego Łukasza Surmy z Felixem Ogbuke w najlepszej formie odpowiedz

tekken (L) - 2 godziny temu, *.chello.pl @znajca: poszalejmy...Cocu ze sposobu poruszania się. odpowiedz

tekken (L) - 2 godziny temu, *.chello.pl @znajca: a jeszcze troch przypomina Świra;) odpowiedz

Ekspert Ekstraklasy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @znajca:

Niczym się niestety nie wyróżnia. Przeciętny zawodnik jakich wielu. Plus, że młody i można na nim będzie zrobić. Z takimi "wzmocnieniami" to nawet Ligi Europy po raz kolejny nie będzie. odpowiedz

Kibolek - 3 godziny temu, *.unitymediagroup.de Dobry ruch uważam. Dobrym ruchem było by ściągnięcie Furmana i sprzedaż Antolicia odpowiedz

Michal - 2 godziny temu, *.as9105.com @Kibolek: no bez przesady z Antolicem. odpowiedz

News⚽️Legia and Friends Forever - 3 godziny temu, *.193.99 Witamy!pierwsze!witaminy!wiosny!w Legii! odpowiedz

Legionista - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Kupujemy za 1.5 mln mając nadzieję na minimum dwukrotny zysk pewnie już sezonie, max dwóch. Gorzej może być gdy ten gość ch...ja będzie grał. Osobiście oglądam tą ligę od dawna ale za cholerę nie mogę sobie przypomnieć jednego dobrego meczu Pana Slisza. odpowiedz

(L)egiunia Fanatic(L) - 3 godziny temu, *.centertel.pl Bardzo dobry transfer witamy w Legii chłopaku i powodzenia. odpowiedz

Wilanow - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Bardzo dobra decyzja, oby tylko nie złapał jakiejś kontuzji i dalej się rozwijał. Około 1,5 mln euro za 20 latka, reprezentanta kraju to nie tak dużo. odpowiedz

Juri - 4 godziny temu, *.inetia.pl Bardzo dobra decyzja klubu. odpowiedz

tekken (L) - 4 godziny temu, *.chello.pl Transfer przyszłościowy. Dobry pomysł. odpowiedz

majusL@legionista.com - 4 godziny temu, *.174.42 No ku...a jaja!!! 3 razy sprawdzałem date w kalendarzu. Kolejny novikovas. No beka na calego odpowiedz

lob - 4 godziny temu, *.chello.pl Jeżeli ma u nas grać przynajmniej 2-3 lata to tak.

Jeżeli tylko po to, żeby go w czerwcu sprzedać to nie. Legia to nie turecki bazar.

Powinniśmy wprowadzać swoich, młodych zawodników z naszej szkółki, a jak już kupować to takich, którzy od razu będą wzmocnieniem. odpowiedz

Docent - 2 godziny temu, *.antik.sk @lob: chyba tak bedzie jak ktos da 4melka tak w czerwcu papa i bedzie gral bez wzgledu na forme odpowiedz

Józefowianin - 4 godziny temu, *.centertel.pl Młody zdolny oby,sobie poradził. odpowiedz

Krytykant_zawodowiec - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Czyli Antolic konczy kariere w Legii, dobry ruch odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.bredband2.com @Krytykant_zawodowiec: polska jezyk, trudna jezyk?



"Slisz będzie miał za zadanie wypełnić lukę w środku pola, która powstała po sprzedaży Cafu." odpowiedz

Grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl Wolalbym napastnika bo co jesli Kante dostanie kontuzji? No i szału nie ma 2 gole 2 asysty na pomocnika to tak nedznie... odpowiedz

Fcm - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Grzesiek: to jest defensywny pomocnik to co ma strzelić 10 bramek? odpowiedz

Rado1916 - 4 godziny temu, *.com.pl @Grzesiek: cztery razy lepsze liczby niż Cafu i Martins razem wzięci, którzy łącznie w tym sezonie zanotowali 0 bramek i 1 asystę odpowiedz

eN - 5 godzin temu, *.as9105.com Wow pozytywne zaskoczenie! odpowiedz

eee - 5 godzin temu, *.pktele.pl za co ? odpowiedz

Spox - 5 godzin temu, *.net.pl brawo! takich transferów nam trzeba...młodzi, zdolni Polacy, brawo! odpowiedz

Krzeszczu - 5 godzin temu, *.bredband2.com Nareszcie solidne i przemyslane posuniecie ze strony zarzadzajacych. JESLI to okaze sie prawda. Inwestycja, sportowa i finansowa. Oby tak dalej. odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Krzeszczu: dobry ten slisz? Nie sledze az tak dokladnie ekstraklapy... odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.bredband2.com @grzesiek: imho to taki normalny/zdolny chlopak. Na pewno zaden Messi czy Eriksen, ale o niebo wiekszy potencjal niz kaleki jak Edek, Obsradovic, chupa chips czy inna gruba berta. Nie skonczyl jeszcze 21 lat, wiec smialo mozemy z niego wycisnac 3-4 lata (przy naszej polityce transferowej, co nie jest az tak zle), i spokojnie zarobic na transferze. Bo latwiej to zrobic z mlodym chlopakiem "po przejsciach" w reprach u-18 i u-20, i na dodatek takim ktory gra na solidnym poziomie w tej naszej ekstraklapie. IMHO wlasnie takich pilkarzy powinnismy sciagac. I bedzie nas wtedy stac na jedna albo dwie naprawde fajne gwiazdy pokroju Dzidzia Ofoe. A co za tym idzie, sporo pozytywow, w tym jak najbardziej sportowych.



Czyzby nasz szanowny Szopenovic nareszcie sie uczyl? odpowiedz

Wolfik - 43 minuty temu, *.mm.pl @Krzeszczu: Dokładnie. Jesienią to wyróżniający sie zawodnik "miedziowych" był. Jestem jak najbardziej "za". Pozdrawiam ! odpowiedz

eLpolo - 35 minut temu, *.137.74 @Krzeszczu: Ja też uważam, że to dobry ruch i bardzo ciekawy zawodnik z dobrymi warunkami fizycznymi i motoryką. A narzekającym powiem , że to właśnie dzięki młodym chłopakom ( min. takim jak Ślisz) we wszystkich klubach naszą extraklasę da się jeszcze oglądać . odpowiedz

eLpolo - 35 minut temu, *.137.74 @Krzeszczu: Ja też uważam, że to dobry ruch i bardzo ciekawy zawodnik z dobrymi warunkami fizycznymi i motoryką. A narzekającym powiem , że to właśnie dzięki młodym chłopakom ( min. takim jak Ślisz) we wszystkich klubach naszą extraklasę da się jeszcze oglądać . odpowiedz

Słabo - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Transfer nastawiony na przyszły zysk. Gość nie ma doświadczenia (jedynie w naszej słabej eklapie) i nie będzie żadnym wzmocnieniem na europejskie puchary. Za takie pieniądze można było ściągnąć kogoś lepszego. odpowiedz

Paweł - 5 godzin temu, *.chello.pl @Słabo : No tak zawsze się znajdzie malkontent, któremu co by nie zrobili to źle. Wskaż tego lepszego za te pieniądze ... czekam niecierpliwie. odpowiedz

Marcus Merk - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Słabo : Nie ma doświadczenia? Dwa pełne sezony w ekstraklasie, reprezentant U-21. Rzeczywiście zupełny brak doświadczenia. Co za ignorant. odpowiedz

Bebech - 5 godzin temu, *.orange.pl Transfer w stylu czasów Leśnego ;) odpowiedz

bebech - 5 godzin temu, *.orange.pl Wow, szacunek za odwagę. To może mieć sens. odpowiedz

Rafix - 5 godzin temu, *.chello.pl Takich transferów powinno być więcej. Jak z 3 takich młodych perspektywicznych sprawdzi się chociaż 1 to i tak bedzie6to spory zysk. odpowiedz

ja85 - 5 godzin temu, *.com.pl 100 razy wolę kupować najlepszych ligowców i Polaków niż no name wynalazki z którejś tam ligi hiszpańskiej bądź z Bałkanów odpowiedz

mburza1984 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @ja85: 100 procent racji odpowiedz

Tomuś - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Sprowadźmy Teodorczyka odpowiedz

Ding - 6 godzin temu, *.chello.pl Przyjdzie teraz czy w czerwcu? odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Ding: teraz odpowiedz

t - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @Ding:

w czerwcu 2023. To pewno.... odpowiedz

Władeczek - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Co za ogóras faken. Nie majo na co kapony wydawać to wydaja na takich paralityków faken co nie miara. Już nie moge na to patrzeć. Kudłaty sie nie zna, gdzie on prowadzi Legię faken. odpowiedz

Miro - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Władeczek: ty już lepiej nie pij tego wińska bo ci szkodzi faken - ekspert z koziej wolki odpowiedz

dino - 4 godziny temu, *.amazonaws.com @Miro:

Władeczek to tylko maciorę pije odpowiedz

mexx - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Władeczek: Władziuniu, a zintegrowałeś się już z OFMC? Przydała się im Twoja maciora? Może jakąś relację zarzucisz? :) odpowiedz

Zduneq - 14 minut temu, *.play-internet.pl @Władeczek: odkup klub i pokaż jak się znasz.a nie, czekaj.robisz za 2600 brutto odpowiedz

L L L - 6 godzin temu, *.centertel.pl Chyba się redakcja pomyliła,nie euro a złoty odpowiedz

x - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Na klasowych napastnikow zaluja kasy, a na takiego nie? no niezle, kolejny dowod na mafijne przewalanki pieniezne w tym klubie odpowiedz

Ootymista - 6 godzin temu, *.chello.pl @x: Gratuluję. Jesteś pierwszym malkontentem. W nagrodę wygrywasz talon... na maść na ból dupy. Ciebie cokolwiek cieszy na tym świecie ? odpowiedz

jezus - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Ootymista: puknij sie w czolo, po prostu stwierdzilem fakty i tyle, jak widac trafilo i zabolało odpowiedz

ERW - 6 godzin temu, *.amazonaws.com Super! Mam tylko nadzieję, że nie skończy się jak z Masłowskim. odpowiedz

gumowe_ucho - 6 godzin temu, *.net.pl Kwota odstępnego to 1,5 mln euro. odpowiedz

Ja1916 - 6 godzin temu, *.onet.pl No i to jest transfer, a nie zagraniczne niewiadome koło 30-dziestki. odpowiedz

Cisse - 6 godzin temu, *.com.pl Świetna decyzja, wielkie talent! odpowiedz

KasztanoRonaldo - 6 godzin temu, *.play-internet.pl @Cisse: jeszcze Bukse z wisly i Stipice z pogoni po sezonie odpowiedz

Pifko - 6 godzin temu, *.chello.pl Dobry deal odpowiedz

F i l u 3 k o l o r y - 6 godzin temu, *.47.146 O proszę, bardzo pozytywne i spore zaskoczenie. odpowiedz

MP (L) - 6 godzin temu, *.virginm.net No ciekawy transfer trzeba przyznac. Decydujace pilkarsko lata sa przed nim i jest obiecujacym pilkarzem. Oby sie rozwinal! Dobry ruch odpowiedz

abudabi - 6 godzin temu, *.amazonaws.com W mojej ocenie zajebisty ruch- Młody sobie dobrze radzi w Zagłębiu, rozegra u nas dobre 2 rundy i uda się sprzedać Go dalej z zyskiem. Plus dla takich transferów. odpowiedz

Docenr - 6 godzin temu, *.antik.sk @abudabi: zeby tylko niegral na sile w celu podniesienia wartosci sprzedazy a na lawie usiadzie Antol albo Marins jak to bylo z Kulenowiczem i Szymanskim odpowiedz

