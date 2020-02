W sobotę ostatnie zapisy na wyjazd do Gdańska

Czwartek, 27 lutego 2020 r. 11:08 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Przed sobotnim meczem z Cracovią, będzie ostatnia szansa by zapisać się na wyjazdowe spotkanie, które 4 marca Legia rozegra w Gdańsku. Koszt przejazdu w obie strony pociągiem specjalnym, wraz z biletem na mecz, to 120 złotych. Przy zapisach należy podać imię, nazwisko i PESEL. Zapisy będą prowadzone w godzinach 18:00 - 19:45 w SportsBarze Ł3 (we wnęce, z prawej strony od wejścia). Mecz Lechia - Legia rozegrany zostanie w środę, 4 marca o godzinie 20:30.