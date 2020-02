Wisła wpuści ponad 2 tys. fanów Legii

Kibice Legii będą mogli liczyć na ponad 2 tysiące biletów na wyjazdowe spotkanie z Wisłą Kraków - poinformował prezes "Białej Gwiazdy". Piotr Obidziński na Twitterze podziękował Zagłębiu Lubin za udostępnienie 8% puli biletów dla fanów Wisły i dodał, że Wisła pozytywnie zaopiniuje wniosek Legii o 7 procent biletów dla fanów z Łazienkowskiej na spotkanie ligowe, które odbędzie się przy Reymonta w niedzielę, 22 marca o godzinie 17:30. "Liczymy na Wasze wzorowe zachowanie" - pisał prezes krakowskiego klubu. Sektory przeznaczone dla kibiców gości w Krakowie, G4 oraz G5 posiadają łącznie 2043 miejsca. Podczas ostatniej wizyty na stadionie Wisły fani Legii stawili się w 761 osób w kwietniu 2018 roku. Ostatniego meczu Wisła - Legia nie dane nam było zobaczyć z sektora gości z powodu zakazu. Najliczniej w ostatnich kilku latach przy Reymonta pojawiliśmy się w kwietniu 2013 roku - w 2000 osób (prezentując wówczas trzystronną kartoniadę), a także we wrześniu 2014 roku, kiedy Legię w sektorze gości na Wiśle wspierało 1800 fanów.

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

Legia on Tour! - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Wszyscy do Krakowa, jesteśmy zawsze tam! odpowiedz

XxxXxx - 1 godzinę temu, *.plus.pl I to jest KLASA!!!! Nie to co Cracovia!!!!! WSTYD!!!!!!! odpowiedz

Majkel - 1 godzinę temu, *.mm.pl Zdrowe podejście p. Prezesa Obidzińskiego. Podziękował Zagłębiu L. dalej ukłon w stronę Legii. Oby więcej takich zachowań i wtedy komisja ligi będzie bardziej liczyć się z klubami a nie narzucać, zakazywać, karać. odpowiedz

kurak(L)Pruszkolandia - 2 godziny temu, *.orange.pl :) To był wesoły wyjazd. Teraz z racji epidemii takie ubiory będą na czasie, no chyba że wszystkie wykupili ;) Że aż zacytuje: "Poszedł Widzew do apteki i wykupił wszystkie leki, LEGIA POSZŁA NA BROWAREK PO ZŁOTY TOWAREEK,RARARARARARAR!!!" Pozdrawiam. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.