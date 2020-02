Zapowiedź meczu

Lider kontra wicelider

Sobota, 29 lutego 2020 r. 07:30 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W sobotę lider Legia Warszawa podejmie wicelidera Cracovię. Gospodarze tego meczu znajdują się ostatnio w dobrej formie - szczególnie jeśli chodzi o starcia u siebie. Krakowianie z kolei przed tygodniem musieli uznać wyższość Piasta Gliwice, przez tracą w tabeli do legionistów trzy punkty.



Ostatnio na Łazienkowskiej Legia jest nie do zatrzymania. Gospodarze wygrali u siebie już siedem razy z rzędu i mamy nadzieję, że ta seria nie zostanie szybko zatrzymana. Przed tygodniem o sile Legii przekonała się Jagiellonia Białystok, która wyjechała ze stolicy z bagażem czterech bramek. Wówczas dwukrotnie do siatki przeciwnika trafił Jose Kante, który stał się bardzo ważnym ogniwem ofensywy zespołu i pozwolił - przynajmniej na razie - zapomnieć o sprzedaży Jarosława Niezgody. Co więcej, tydzień temu po raz pierwszy na listę strzelców w barwach Legii wpisał się sprowadzony niedawno Tomas Pekhart. Czech przebywał na murawie tylko kilkanaście minut, ale udowodnił, że może być ciekawą alternatywą w ataku dla Kante, który dysponuje nieco innymi parametrami.



Mecz z Jagiellonią po raz kolejny pokazał, że legioniści coraz pewniej i swobodniej czują się w ofensywie. Możemy zaobserwować coraz większą liczbę kombinacyjnych akcji, a większość z nich ma swój początek na skrzydłach. To na pewno może cieszyć, ponieważ Legia przez długi czas miała problemy z rozgrywaniem akcji ofensywnych, a większość przeciwników cofa się głęboko na swoją połowę, zmuszając piłkarzy Legii właśnie do takiej gry.



Ostatniego meczu z Jagiellonią nie dokończył Igor Lewczuk, który zszedł z boiska w drugiej połowie. Po zakończeniu spotkania obrońca poinformował, że od dłuższego czasu nawarstwiają się u niego problemy mięśniowe. Niewykluczone, że w sobotę na murawie zastąpi go Mateusz Wieteska, który do tej pory był rezerwowym. Przed tygodniem środkowy obrońca dostał swoją szansę, ponieważ nie mógł wystąpić Artur Jędrzejczyk i wykorzystał ją bardzo dobrze.



Forma: Jagiellonia (4-0), Raków (2-2), ŁKS Łódź (3-1), Wisła Płock (1-1), Kajrat Ałmaty (2-0)



W ligowej tabeli Cracovia od dłuższego czasu znajduje się w jej górnej części. Ostatnio zrównała się nawet punktami z Legią, ale taki stan rzeczy nie utrzymał się zbyt długo. Tydzień temu krakowianie przegrali na wyjeździe z Piastem Gliwice. Jeżeli spojrzymy na statystyki krakowskiego zespołu w tym sezonie, to zobaczymy, że jest to drużyna, która znacznie lepiej radzi sobie na własnym stadionie niż na obiektach rywali. U siebie wygrała do tej pory 75% meczów, a na wyjeździe zaledwie 36%, przegrywając niemal połowę.



Kadra Cracovii nie uległa zbyt dużej zmianie w przerwie zimowej. Zarząd, widząc dobrze funkcjonujący zespół, nie chciał go zbytnio przebudowywać. Ciekawym nabytkiem może się jednak okazać Ivan Fiolić, który trafił do Krakowa z AEK Larnaka. 23-letni Chorwat ma za sobą grę w Dinamie Zagrzeb, z którym trzykrotnie zdobył mistrzostwo, jednak tylko w jednym sezonie był ważną postacią drugiej linii. W poprzednim sezonie reprezentował również KRC Genk, z którym także triumfował w lidze. Dotychczas w polskiej lidze zagrał trzykrotnie.



Forma: Piast (0-1), Lech (2-1), Arka (1-0), Puszcza Niepołomice (3-2), MFK Ruzemberok (1-2)



Mecz Legii z Cracovią rozpocznie się w sobotę o godzinie 20:00. Bezpośrednią transmisję z tego spotkania przeprowadzą stacja Canal+ Sport. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!, a także czytania wszystkich materiałów pomeczowych.



Transmisja TV:

Canal+ Sport