Zbiórka na oprawy na meczu z Cracovią

Przed sobotnim meczem Legii z Cracovią Nieznani Sprawcy prowadzić będą zbiórkę pieniędzy na oprawy, które prezentowane będą podczas spotkań naszej drużyny w trwającym sezonie. Nieznani Sprawcy po raz kolejny przygotowali świetny materiał video z udziałem zawodników Legii - Tomasa Pekharta oraz Domagoja Antolicia. My również zachęcamy do wspierania legijnego ruchu ultras - nie omijamy osób stojących z puszkami przy wejściu na każdą z trybun przed sobotnim meczem!

miet - 1 godzinę temu, *.wananchi.com smiechlem !

swietny filmik, super pomysl !

brawo odpowiedz

Zbycho(L) - 3 godziny temu, *.chello.pl Brawo dla obu stron. Widać, że chemia w drużynie jest. Tylko co z chemią pomiędzy kibicami, a zawodnikami. Szkoda mi Wszołka, że pewna grupa nazywająca się kibicami nie chce mu odpuścić. Ja bym ich nazwał inaczej ...... . Może najwyższa pora zakończyć te połajanki. odpowiedz

cieciu - 2 godziny temu, *.mm.pl @Zbycho(L):

z Wszołkiem to są sympatyczne przekomarzanki. Na pewno chłopak ma tego dystans. odpowiedz

Kuba - 3 godziny temu, *.246.135 Super akcja, brawo chłopaki !!!!!!!!!!!!! odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl Hahaha antolic Ty sie masz tak ruszac na boisku :) odpowiedz

