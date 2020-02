Ławrynowicz i Gutkowski poza finałem PŚ w Kairze

Piątek, 28 lutego 2020 r. 06:44 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Daniel Ławrynowicz i Łukasz Gutkowski nie zakwalifikowali się do sobotniego finału podczas zawodów Pucharu Świata w pięcioboju nowoczesnym, które rozrywane są w Kairze. Gutkowski uzyskał w swojej grupie kwalifikacyjnej 1131 punktów (i trzeci wynik w swojej grupie w biegu ze strzelaniem - 10:55.30), co dało mu 13. pozycję w grupie B. Do finałowej 36 zawodników zabrakło mu 11 punktów - ostatnią osobą zakwalifikowaną do sobotniego finału był Rosjanin, Serge Baranov (1142 pkt.)



Daniel Ławrynowicz w grupie eliminacyjnej A był 20. z łącznym wynikiem 1107 pkt.